Streaming, chaîne, comment regarder

La plus grande rivalité du golf occupe le devant de la scène le vendredi après Thanksgiving.

La cinquième édition de The Match est arrivée, avec Brooks Koepka face à Bryson DeChambeau. Au micro, il y aura Brian Anderson, Amanda Balionis, l’ancien participant au Match Phil Mickelson et Charles Barkley, et le tout se déroulera au Wynn Golf Club de Las Vegas.

Alors, comment pouvez-vous regarder? Heureux que vous ayez demandé.

À partir de 16 h HE, les deux concurrents s’affronteront dans un match play de 12 trous.

LA TÉLÉ: Le match peut être vu en direct sur TNT, TBS, truTV et HLN.

DIRECT: Vous pouvez regarder sur l’application TNT.

Un bref historique de la rivalité passionnée de Brooks Koepka et Bryson DeChambeau avant « The Match »