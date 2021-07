Streaming de l’industrie de la musique, les ventes de vinyles ont considérablement augmenté au cours du premier et du deuxième trimestre de 21

Au cours du premier semestre de 2021, les flux mondiaux de chansons ont augmenté d’environ 27,5%, tandis que les ventes globales d’albums aux États-Unis ont considérablement augmenté grâce en grande partie à la croissance des ventes de vinyles de 108,2% d’une année sur l’autre, selon un rapport récemment publié sur l’industrie de la musique.

MRC Data a mis en lumière ces tendances et d’autres tendances révélatrices de l’industrie de la musique dans son analyse de mi-année, couvrant le 1er janvier au 1er juillet 2021. Il convient de noter ici que le rapport de l’entité pour le premier semestre 2020 a suivi une baisse du total provoquée par une pandémie. ventes d’albums (en baisse de 25 % en glissement annuel entre le 13 mars et le 2 juillet), les ventes d’albums numériques (en baisse de 14,3 % au cours de la période de six mois) et les ventes d’albums physiques (en baisse de 20,3 %).

Malgré cela, le premier semestre de 2020 s’est étendu sur près de 15 années de croissance consécutives du vinyle, les ventes de vinyles LP ayant bondi de 11,2% en glissement annuel, contre une augmentation de 12,9% de la consommation d’équivalents albums numériques aux États-Unis.

Malgré les chiffres relativement solides de l’industrie de la musique que le premier semestre de 2020 a apportés, les premier et deuxième trimestres 2021 ont marqué le début d’une croissance continue dans chaque catégorie de streaming, selon la répartition de MRC Data.

Comme mentionné initialement, les flux mondiaux de chansons ont bénéficié d’une augmentation de 27,5% en glissement annuel, se terminant à 1,3 billion de dollars au cours des six premiers mois de 2021. De même, le streaming de chansons à la demande aux États-Unis (couvrant à la fois les plates-formes audio et vidéo) s’est amélioré de 10,8 % en glissement annuel, pour atteindre 555,3 milliards de pistes lues.

La «consommation totale d’albums» nationale – englobant les albums proprement dits, les albums équivalents à des pistes (10 pistes numériques par album) et les albums équivalents aux flux (1 250 flux premium/3 750 flux financés par la publicité par album) – a connu un gain de 13,5% par rapport au premier de 2020 la moitié, à 434,7 millions. Et la «consommation totale de musique numérique aux États-Unis», composée cette fois d’albums numériques, de TEA et de SEA à la demande, a augmenté de 11,6 % en glissement annuel, pour atteindre 396,3 millions.

Malgré (et apparemment à cause) de ces augmentations de la diffusion en continu, les ventes mondiales de chansons numériques ont poursuivi leur déclin annuel, chutant de 12,5 % en glissement annuel, à 190,5 millions. Les ventes d’albums numériques aux États-Unis ont diminué de 26,8% par rapport aux deux premiers trimestres de 2020, à 12,9 millions.

En ce qui concerne les albums les plus performants (en termes de ventes totales) jusqu’au 1er juillet, Evermore de Taylor Swift a occupé la première place du classement des « meilleurs albums », avec 374 000 unités déplacées, suivi de Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen (241 000 unités).

Ce dernier était “l’album le plus populaire de l’année tous genres confondus et le meilleur album country, avec 2 108 000 unités d’album équivalentes gagnées”. Gardant ce point à l’esprit, Wallen a également mené le peloton des ventes d’albums numériques, avec 135 000 unités, à 90 000 unités pour Fearless (Taylor’s Version), selon la répartition.

Il convient également de souligner à cet égard que l’industrie musicale numéro deux d’aujourd’hui en termes de chiffre d’affaires, le Japon, a terminé premier sur la liste de MRC Data des « marchés mondiaux de la diffusion en continu à la croissance la plus rapide » en termes de volume de diffusion audio, battant la Pologne, la Turquie, le Royaume-Uni, la deuxième place. et la Belgique, respectivement.

Au milieu de cette “transition significative vers l’ère du streaming”, qui a vu une baisse physique de 9% entre 2019 et 2020 – alors que les revenus du streaming ont grimpé de 27% – les revenus totaux de l’industrie de la musique ont en fait diminué de 2,1% dans le pays d’environ 126 millions d’habitants, par le Global Music Report 2021 de l’IFPI. De plus, pour en revenir au rapport MRC Data, une étude d’avril 2021 sur les consommateurs de musique japonais “a révélé que 64% des auditeurs de musique au Japon utilisent des services de streaming de musique gratuits… Aux États-Unis, ce chiffre est de 88%”.

Le rapport HY 2021 de MRC Data peut-être le plus important à retenir pour l’industrie musicale est la performance stellaire du vinyle, qui a augmenté de 108,2% du volume des ventes aux États-Unis, pour atteindre 19,2 millions d’unités, comme mentionné.

Ce faisant, le format à long gain a réussi à stimuler une augmentation de 37,5% des ventes d’albums physiques aux États-Unis (38,3 millions d’unités) au cours de la fenêtre de six mois, ainsi qu’une amélioration de 12,6% des ventes totales d’albums aux États-Unis (51,3 millions d’unités) , même avec la baisse susmentionnée des ventes d’albums numériques.

“Pour la première fois au milieu de l’histoire de MRC Data (depuis 1991)”, indique le texte, “les ventes d’albums vinyles dépassent les ventes d’albums CD – avec un volume d’albums vinyles de 19,2 millions contre un volume d’albums CD de 18,9 millions”. Evermore de Swift a été le meilleur album vinyle de la période (143 000 unités vendues), derrière Fine Line de Harry Styles (125 000 unités vendues) et Good Kid MAAD City de Kendrick Lamar (99 000 unités vendues) à la troisième place.

Enfin, le « permis de conduire » d’Olivia Rodrigo a enregistré 582,8 millions de flux à la demande au cours du semestre, et les filiales de la société Universal Music, liée au marché boursier, ont sorti sept des 10 meilleurs albums (en termes de ventes) tout au long de la période, à l’exception de Fine Line de Harry Styles (SME/Columbia), de Foo Fighters’ Medicine at Midnight (RCA de SME) et de Be de BTS (Big Hit).

Sur ce dernier front, les purs et durs de BTS ARMY ont élevé «Butter» à 841 000 ventes numériques (pour la première place sur la liste correspondante), avec «Dynamite» se classant deuxième grâce à ses 283 000 ventes numériques. Le total cumulé des ventes numériques des morceaux, supérieur à 1,12 million, dépasse les ventes combinées des cinq prochaines chansons de la liste.