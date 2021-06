Streaming infini : comment regarder le nouveau film de Mark Wahlberg

Autres films d’action à venir sur Paramount+ le 10 juin

Une fois que vous avez terminé Infinite le jour de l’ouverture, pourquoi ne pas rester et découvrir un, deux ou 1 000 nouveaux films qui seront ajoutés à la vaste bibliothèque de films de Paramount + le 10 juin. Fidèle au genre action, le service de streaming ajoutera les goûts de Mission: Impossible – Ghost Protocol, Red Dawn, Skyfall, The Avengers, Gemini Man, The Rhythm Section, et bien plus encore.

Et ce n’est que le début, car Paramount+ a annoncé que la plate-forme de streaming prévoyait de lancer 2 500 titres de films populaires d’ici la fin de l’été, y compris le prochain Paw Patrol: The Movie, qui débutera le 20 août, le même jour que les cinémas.