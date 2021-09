Streaming The Many Saints Of Newark : quand et où vous pourrez regarder le film Prequel des Sopranos

Quand et où regarder les nombreux saints de Newark en streaming

À partir du vendredi 1er octobre (le jour même de son ouverture dans les salles), vous pourrez regarder The Many Saints of Newark en streaming sur HBO Max, tout comme la douzaine d’autres films Warner Bros. sortis jusqu’à présent en 2021. Dès que le film précédent de The Sopranos sera mis en ligne sur le service de streaming, vous aurez 31 jours pour le vérifier et voir comment les choses ont commencé pour un jeune Anthony “Tony” Soprano (interprété par le fils de James Gandolfini, Michael) et compagnie à la fin -1960 Newark, New Jersey.

Comme le reste de la liste des films de Warner Bros. sortis le même jour, The Many Saints of Newark n’est disponible que pour les abonnés de HBO Max avec le modèle sans publicité. Ceux qui ont actuellement le modèle moins cher et financé par la publicité devront attendre le retour du film à une date ultérieure pour lui donner un tour.

Regarder Les nombreux saints de Newark bande-annonce sur HBO Max. Si vous n’êtes pas encore abonné à HBO Max, vous pouvez inscrivez-vous ici.