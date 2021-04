Streax Shampoo Hair Color s’associe à Shah Rukh Khan

La campagne publicitaire, créée et conceptualisée par Lowe Lintas, est diffusée sur tous les principaux marchés indiens

Streax, la marque de coloration capillaire de Hygienic Research Institute, a annoncé mardi son partenariat avec Shah Rukh Khan pour lancer une campagne incitant les hommes à activer leur charme avec une coloration capillaire facile à utiliser. Le TVC aide les gens à réaliser leur aspiration à être beau et charmant. La campagne publicitaire, créée et conceptualisée par Lowe Lintas, est diffusée sur tous les principaux marchés indiens.

La campagne publicitaire présente la vie d’un couple qui s’apprête à se rendre à un événement. Comme le mari, qui n’est pas encore prêt, remarque des mèches de cheveux gris, cela le conduit à des moments de doute. Cependant, il tombe sur la couleur des cheveux du shampooing Streax qui lui donne le charisme de Khan en moins de cinq minutes. La campagne s’inscrit dans la continuité des efforts de Streax pour lutter contre la faible confiance en soi due aux cheveux gris chez les hommes grâce à des solutions de qualité. «Le partenariat de Streax avec Shah Rukh Khan est un pas dans la bonne direction pour atteindre l’objectif de la marque», a déclaré la société.

«J’ai adoré l’idée d’inspirer confiance aux gens. Le fait que cela puisse être fait avec quelque chose d’aussi simple et facile que d’utiliser une couleur de cheveux est vraiment cool. C’était formidable d’être associé à Streax et j’ai apprécié le processus de création », a déclaré Khan.

«Chez Streax, nous sommes très enthousiastes à propos de notre partenariat avec SRK alors que nous nous rapprochons davantage du mode de vie et de la confiance des consommateurs avec des produits de soins capillaires de pointe. Les changements rapides de vie et de mode de vie d’un consommateur entraînant un vieillissement précoce des cheveux exigent des solutions modernes, rapides et de qualité et nous nous engageons à résoudre les défis des consommateurs de la manière la plus efficace », a ajouté Ashish K. Chhabra, directeur général adjoint de Hygienic Research Institute. sur l’association.

