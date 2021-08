Street Fighter II Doc ‘Here Comes A New Challenger’ obtient une nouvelle bande-annonce et une campagne de financement participatif

Combattant de rue II documentaire Voici un nouveau concurrent a collecté plus de 27 000 £ lors du financement participatif sur Kickstarter récemment, mais l’équipe derrière le projet a maintenant annoncé qu’une autre campagne de financement aurait lieu via Indiegogo “en raison de la demande des fans qui ont raté leur chance de le soutenir en 2020”.

L’objectif est de 35 000 £ supplémentaires, mais l’équipe recevra tous les fonds collectés même si cet objectif n’est pas atteint. 15 £ vous procurent une copie numérique du film, tandis que 28 £ vous procurent la copie numérique, une bande sonore numérique, des images des coulisses et votre nom dans le générique de fin. Le niveau de 40 £ ajoute une copie physique du film sur Blu-ray et une affiche A3. Il existe également des niveaux de 500 £ et de 1500 £, qui vous rapportent respectivement des crédits de producteur associé et de producteur exécutif.

Des interviews ont été obtenues avec Julian ‘Jaz’ Rignall (anciennement des magazines Mean Machines et CVG), Paul Davies (anciennement du magazine CVG), James Goddard ! (ex-Capcom USA), Jeff Walker (également ex-Capcom USA), Stuart Ashen (Ashens), Steven E. de Souza (réalisateur et scénariste du film d’action en direct Street Fighter de 1994) et Benny “The Jet” Urquidez ( chorégraphe d’arts martiaux pour le film de 1994 susmentionné).

Les lecteurs de Nintendo Life pourraient également reconnaître un autre visage familier dans la nouvelle bande-annonce (montrée ci-dessus), mais ne vous laissez pas décourager en promettant votre soutien à ce projet.

Voici une déclaration de l’équipe:

Du réalisateur, Oliver Harper (À la recherche des derniers héros d’action) vient le documentaire ultime célébrant le phénomène de Street Fighter II intitulé « Here Comes A New Challenger ». Ce long métrage retrace les origines du jeu et son impact sur la vie des enfants et des adolescents du monde entier. Crowdfunded sur Kickstarter en décembre de l’année dernière, en raison de la demande des fans qui ont raté leur chance de le soutenir en 2020, il est désormais disponible en pré-commande sur Indiegogo !

