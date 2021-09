Street Fighter II et l’artiste Sega Mick McGinty sont décédés

Image : Mike McGinty

Mick McGinty, un artiste responsable de plusieurs des œuvres d’art de jeux vidéo les plus mémorables des années 1990, est décédé.

Il est décédé « paisiblement » le 18 septembre, comme l’a annoncé son fils Jobey dans un post. Bien qu’il ait travaillé pendant des décennies dans de nombreux domaines, ce sont ses contributions aux jeux vidéo que la plupart d’entre vous connaissent, car McGinty a fourni les illustrations d’un certain nombre de pièces emblématiques de la couverture et de l’art promotionnel.

Les plus remarquables sont peut-être ses œuvres Street Fighter II, qui ornaient tout, des couvertures de consoles et de jeux informatiques aux affiches :

Image : Mick McGinty

Image : Mick McGinty

Il est presque impossible de se souvenir de Street Fighter II – si vous étiez là à l’époque et conscient de cela, en tout cas – sans penser à cette image. Le visage de Blanka, le corps mou de Ryu, vous l’avez vu si souvent sur des affiches et dans des magazines et sur des étagères que même les plus petits détails se graveraient dans vos banques de mémoire.

Mais comme le montre son site Web, et comme l’a partagé VGDensetsu au cours du week-end, il a également fait bien plus, comme cette boîte d’art de Leisure Suit Larry :

Image : Mick McGinty

Pratiquement toutes les couvertures pour Zoo Tycoon :

Image : Mick McGinty

Rues de Rage 2:

Image : Mick McGinty

La célèbre reprise de Kid Chameleon, dont les gens se souviennent plus que du jeu lui-même :

Image : Mick McGinty

Force brillante :

Image : Mick McGinty

Et, pour finir, encore plus de Street Fighter II :

Image : Mick McGinty

Alors que la plupart de son travail sur les jeux vidéo vient des années 90, McGinty a travaillé comme artiste professionnel pendant des décennies de chaque côté, des films des années 80 (comme Harry & The Hendersons et Who Framed Roger Rabbit ?) à la publicité d’entreprise (McDonalds et Adidas ) aux pochettes d’albums.

Avant sa mort, McGinty produisait principalement des œuvres d’art, en particulier des peintures à l’huile, que vous pouvez voir sur son site Web.