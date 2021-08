Street Fighter’s Guile & Cammy arrivent sur Fortnite

Image : Jeux épiques

Street Fighter’s Guile et Cammy arrivent sur Fortnite qui, quoi qu’il en soit, qui n’est pas à Fortnite à ce stade. Ce qui m’intéresse le plus ici, c’est ce qui est arrivé au visage de Guile.

Voici à quoi Guile est censé ressembler

De gauche à droite : Guile, Guile et Guile (tous issus de l’art officiel de Capcom) Image : Capcom

Ce qui est bizarre, je sais, mais c’est une bizarrerie familière. L’apparence générale de Guile est quelque chose auquel nous avons eu 30 ans pour nous habituer, et nous l’avons fait, et nous remarquons maintenant quand Guile ne ressemble pas à Guile.

Et cette version Fortnite de Guile ne ressemble pas à Guile. L’uniforme vérifie, la silhouette générale de l’homme vérifie, mais au lieu de ressembler à une “figurine d’action GI Joe très animée des années 80”, Fortnite’s Guile ressemble à un mec qui conduit un camion trop gros, a dû dormir sur celui d’un ami. canapé hier soir et utilise maintenant une vadrouille pour cosplayer son personnage préféré de Street Fighter.

Certes, il a l’air mieux avec des nuances, peut-être parce qu’il couvre les yeux étrangement sans vie du style artistique Fortnite :

Après avoir suffisamment saccagé son design, je dirai quelque chose de gentil à ce sujet : les menottes sont une excellente touche, car elles sont probablement un clin d’œil à un célèbre vieux problème trouvé dans la version arcade de Street Fighter II :

La façon la plus simple de faire ce mouvement lorsque l’ennemi est étourdi. Exécutez le mouvement pour un coup de pied éclair (en chargeant, puis en appuyant vers le haut et en donnant un coup de pied) et appuyez sur les boutons fort et avant, tout en essayant de frapper fort une fraction de seconde avant de frapper vers l’avant.

S’il est fait correctement, le lancer de Guile devrait s’exécuter et endommager l’ennemi ; cependant, l’adversaire sera gelé et coincé (ou « menotté ») devant Guile jusqu’à ce que le joueur utilise le lancer invisible pour le « déverrouiller ».