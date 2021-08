Street Fighter’s Guile et Cammy arrivent sur Fortnite

in

Deux autres Street Fighters arriveront sur l’île Fortnite, alors que Capcom et Epic Games annoncent que Guile et Cammy arrivent à la bataille royale.

L’annonce a été faite lors du livestream Street Fighter V Summer Update. Un teaser est apparu sur le compte Twitter officiel de Fortnite montrant le Battle Bus survolant les États-Unis et le Royaume-Uni, une subtile allumeuse pour les deux personnages.

Chaque skin comprendra deux styles, un bling back et un emote. Guile arbore ses fatigues de marque dans sa peau par défaut, mais il présente également la variante Glistening Guile avec un bling back KO. Le style supplémentaire de Cammy est la variante Tactical Cammy, tandis que son bling back est Borealis Backer. Un ensemble d’équipement supplémentaire, le Cammy and Guile Gear Bundle, comprendra la pioche Knuckle Buster de Guile, la pioche Delta Red Bowie Blade de Cammy et le planeur vectoriel V-Trigger.

Les skins Guile et Cammy arrivent sur Fortnite.

Une compétition en jeu, la Cammy Cup, débutera le 5 août et permettra aux joueurs de gagner le skin Cammy plus tôt. Les joueurs doivent marquer un minimum de huit points pour gagner les récompenses.

Guile et Cammy ne sont pas les premiers personnages de Street Fighter à rejoindre la bataille royale d’Epic. Ryu et Chun-Li ont été ajoutés au jeu en février 2021 dans le cadre du chapitre 2 de la saison 5.

Guile et Cammy seront disponibles dans la boutique d’objets Fortnite à partir du 8 août à 17 h 00 PT / 20 h 00 HE.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.