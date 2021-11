‘Street Of Dreams’: Sérénade Soft-Rock de Rainbow

Lorsque arc-en-ciel sont revenus au Billboard Hot 100 pour ce qui s’est avéré être la dernière fois, le 5 novembre 1983, leur septième album studio Bent Out Of Shape fonctionnait déjà bien avec leur base de fans américains. Le LP, enregistré au Sweet Silence Studio à Copenhague, était environ un mois après ce qui allait devenir un impressionnant passage de cinq mois dans le classement, au cours duquel il a atteint la 34e place.

Les singles à succès étaient moins pris en compte pour le groupe de Ritchie Blackmore, mais l’album « Rue des rêves, » écrit par Blackmore et le chanteur Joe Lynn Turner, est devenu son produit phare à la radio rock. Les programmeurs ont soutenu le son rock plus doux du morceau avec tellement d’enthousiasme que Mercury, le label américain de Rainbow, l’a ensuite porté au Top 40 radio.

Alors que « Street Of Dreams » entrait dûment dans le Hot 100, le morceau profitait d’une forte rotation sur MTV et grimpait à la 3e place du classement Top Rock Tracks, juste derrière Huey Lewis et les nouvelles‘ « Heart and Soul » et « Love Is A Battlefield » de Pat Benatar.

Bent Out Of Shape, quant à lui, a grimpé 39-37 sur le Top LPs & Tape de Billboard et était confortablement assis dans le Top 10 au Japon. Le single a atteint le 60e rang en dix semaines aux États-Unis, dans ce qui serait le chant du cygne Hot 100 de Rainbow.

45 autres extraits de l’album, « Can’t Let You Go », ont ensuite donné au groupe une autre apparition dans les charts britanniques, culminant à la 43e place. Une autre piste d’emphase, « Desperate Heart », a fait une apparition mineure dans le palmarès Hot Mainstream Rock Tracks de Billboard.

Mais « Street Of Dreams » était clairement un favori de Blackmore, qui l’a revisité dans non pas une mais deux versions pour l’album 2006 de sa formation Blackmore’s Night, The Village Lanterne. La chanteuse principale Candice Night l’a chanté lors de la sortie régulière, tandis qu’une édition de luxe de la sortie avait un enregistrement en duo de la chanson avec Night et Turner lui-même.

