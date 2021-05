Stress cryptographique. Comment rester calme lors des fluctuations du marché et ne pas perdre ses profits

Compartir

Restez calme et HODL!

Fontaine

Publié à l’origine sur lifestylemaniacs.com

Nous sommes dans beaucoup de stress et de merde en ce moment. Nous sommes passés de la cupidité à la peur extrême en un mois. Le gros problème est l’incertitude: le marché haussier est-il terminé ou non? Ce que nous savons avec certitude, c’est que nous sommes dans un dépotoir.

Je suis peut-être masochiste, mais ce grand dépotoir était nécessaire. Il y avait trop de joueurs dans l’espace crypto mettant leur argent dans des pièces de merde qui pourraient aller sur la lune.

Sans parler des personnes extrêmement gourmandes qui utilisent un effet de levier élevé ou mettent tout leur argent dans des pièces de monnaie sans bons fondamentaux ni recherche.

“Ayez peur quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres ont peur.” – Warren Buffet

Je dois avouer que j’étudie les crypto-monnaies et que j’investis depuis seulement un an maintenant. Jusque-là, je suis également un joueur de crypto et de forex depuis 2017 et j’ai perdu beaucoup d’argent. J’étais prêt à arrêter de fumer, mais j’ai ensuite décidé de m’investir dans l’apprentissage.

J’ai toujours un profit, ce qui est heureux, mais je vous garantis que plus de la moitié des «investisseurs» crypto ont une grosse perte. Cependant, 75% des investisseurs en crypto-monnaie qui détiennent toujours sont stressés, moi y compris.

Avant d’entrer dans l’espace crypto, nous devions être préparés à cela. J’espère que vous ne pensiez pas que la crypto monte juste 10 fois et c’est tout, j’espérais que ce serait le cas; J’aime l’argent.

Si vous êtes extrêmement stressé comme moi, c’est pour ces raisons.

J’ai mis tout mon argent économisé dans des crypto-monnaies. Comment avide de moi, non? Il y a un mois, j’ai vendu des revenus en USDT et ils m’ont presque facturé la totalité de mon investissement initial.

Cependant, le diable noir à gauche de mon épaule m’a dit: «Regardez comment tout va bien, ne voulez-vous pas plus de profit à court terme? Ne soyez pas stupide et achetez, qu’est-ce qui peut mal tourner? ». Tout!

Je suis retourné à l’investissement et maintenant je le regrette. J’ai acheté plus que je n’étais prêt à perdre à cause de la cupidité. Maintenant, je mérite ma leçon bien apprise.

L’argent investi est aussi l’argent dont j’ai besoin pour une nouvelle voiture dont j’ai besoin, que je devrais acheter dans un mois. Cela nous amène à notre deuxième leçon.

Les corrections ont lieu tous les mois vers le 15 et peuvent prendre 2 mois juste pour récupérer. Si vous avez investi quelques jours ou semaines avant cette correction, vous devez attendre 3 mois pour éviter des pertes ou un petit profit.

Cycle des crypto-monnaies basé sur la réduction de moitié de Bitcoin sur 4 ans. Lorsque vous investissez dans la cryptographie, prévoyez de la conserver pendant 4 ans et il y a de grandes chances que vous fassiez un profit.

Je le répète, les crypto-monnaies sont très volatiles et vous pouvez voir une augmentation de 10% en une heure, puis une diminution de 10%, ou vice versa. C’est aussi une perte de temps et d’énergie.

Si vous n’êtes pas un swing trader, vous devez vérifier le maximum de votre portefeuille toutes les 12 heures (2 fois par jour).

Investissez ou échangez toujours avec un plan. Quel que soit le marché que vous choisissez, vous devez toujours avoir un plan si vous souhaitez réaliser un profit.

Si vous n’avez pas de plan, vous n’êtes pas un investisseur, pas un commerçant, mais un joueur.

Je suis une combinaison d’investisseur et de commerçant. J’utilise l’analyse fondamentale pour choisir un bon actif, mais j’utilise également l’analyse technique pour savoir quand entrer et sortir.

Mon erreur est que je n’ai pas quitté Bitcoin il y a un mois lorsque les indicateurs m’ont dit que je devrais. Bitcoin a continué à baisser et ce n’est qu’une question de jours ou de semaines avant que tout le marché de la cryptographie ne suive.

Bitcoin est le leader, là où Bitcoin va, les icebergs crypto (tôt ou tard). Il y a aussi des saisons: saison Bitcoin, saison altcoin, correction majeure, répétition. Devinez où nous en sommes maintenant?

Je suppose que nous sommes au milieu du marché haussier et qu’il a fallu une grosse correction pour marquer cet horodatage. Le 200D MA prend en charge Bitcoin, tandis que le 50D MA prend en charge les principaux altcoins

Graphique BTCUSD 1D sur TradingView

Comme on peut le voir, le volume des ventes diminue et le RSI est inférieur à 20. Nous sommes sûrs d’augmenter désormais. Reste calme et HODL!

