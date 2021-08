Stress dans le commerce de détail: les rebonds automatiques se relâchent en juillet, toujours au-dessus des niveaux d’avant Covid

Selon les données publiées par la National Payments Corporation of India, sur les 86,47 millions de demandes de débit effectuées en juillet sur la plate-forme National Automated Clearing House (NACH), 28,74 millions ont rebondi.

Le taux de rebond sur les transactions de débit automatique a diminué à 33% en volume en juillet contre 36,5% le mois précédent. Le taux d’échec de ces transactions, dont beaucoup sont des demandes de débit pour les EMI, reste toujours supérieur à leurs niveaux d’avant Covid, indiquant un stress élevé dans le segment de la vente au détail.

Selon les données publiées par la National Payments Corporation of India, sur les 86,47 millions de demandes de débit effectuées en juillet sur la plate-forme National Automated Clearing House (NACH), 28,74 millions ont rebondi. En termes de valeur, le taux de rebond sur les demandes de prélèvement automatique s’est établi à 27,35% en juillet, quasiment au niveau des niveaux observés avant l’émergence de la deuxième vague de Covid en avril.

Les données de la plateforme NACH n’incluent pas les transactions intra-bancaires et, par conséquent, ne représentent pas toutes les demandes de débit effectuées dans le système financier. Les paiements EMI aux petites sociétés financières non bancaires (NBFC) et aux prêteurs fintech représentent une part importante des demandes effectuées via la plate-forme NACH.

L’assouplissement des tensions sur les remboursements rejoint les commentaires des banques et autres prêteurs, qui ont signalé une amélioration des recouvrements en juin et juillet. La State Bank of India (SBI) a enregistré un taux de dérapage de 2,47 % au premier trimestre de l’exercice 22, en grande partie à cause d’un impact sur les collections. Le président Dinesh Khara a déclaré aux analystes qu’une quantité importante des dérapages provenait du portefeuille de vente au détail, où les collections sont étroitement liées à la force de l’effort de reprise. “Cependant, la bonne nouvelle est qu’en juillet 2021, nous avons pu regagner du terrain et sommes convaincus que nous serons en mesure de reculer et de voir de bien meilleures performances dans les jours et les semaines à venir”, a déclaré Khara.

Dans le segment non bancaire, le stress a augmenté dans des segments spécifiques tels que le financement automobile, les prêts immobiliers à prix élevé (LAP), l’escompte de location (LRD), les petites et moyennes entreprises (PME) et la microfinance, a déclaré Kotak Institutional Equities (KIE). dans une note mardi. Au sein des prêts au logement, la qualité des actifs des commerces a globalement bien résisté, bien qu’il y ait eu une augmentation marginale des tensions dans le segment des travailleurs indépendants.

Les analystes de KIE s’attendent à ce que le rythme de la reprise soit inégal selon les établissements de crédit. “Presque toutes les entreprises ont signalé une augmentation des recouvrements d’un mois à l’autre en juillet 2021. Cependant, les défauts de paiement plus faibles devraient rester élevés car il faudra du temps aux clients pour régulariser les remboursements”, a déclaré KIE.

