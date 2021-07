Stressbuster : la National Asset Reconstruction Company sera opérationnelle dans un mois

Comme indiqué par FE, non seulement les grands prêteurs, mais toutes les banques du secteur public (PSB), à l’exception de la Punjab & Sind Bank, pourraient prendre des participations dans la NARCL. L’IBA a également eu des entretiens avec REC, cherchant sa contribution à l’équité.

La National Asset Reconstruction Company (NARCL) devrait être opérationnelle dans un mois, ouvrant la voie au transfert d’actifs stressés d’une valeur d’environ Rs 83 000 crore dans la première phase à la soi-disant mauvaise banque pour résolution, ont déclaré des sources à FE.

« Les formalités sont plus ou moins accomplies. La NARCL devrait décoller dans un mois », a déclaré l’une des sources. Les analystes ont appelé à une opérationnalisation rapide de la mauvaise banque afin qu’elle s’enracine avant que la prochaine vague de créances douteuses induite par Covid ne frappe le système bancaire. NARCL devrait voir le transfert de gros actifs stressés (d’au moins Rs 500 crore chacun) d’une valeur de Rs 2,25 lakh crore par phases.

L’IBA, qui est le fer de lance de l’initiative de création de la bad bank, a déjà déposé une demande auprès du ministère des Affaires corporatives pour l’incorporation de la NARCL. Il a également finalisé les statuts de la NARCL ainsi que le mémorandum de l’association.

Le ministère des Finances pourrait bientôt demander l’approbation du Cabinet pour un plan visant à offrir une garantie souveraine sur les reçus de sécurité (SR) émis par la NARCL tout en acquérant des créances douteuses auprès des prêteurs. On estime que cela coûtera à l’échiquier Rs 30 600 crore sur cinq ans.

Le gouvernement a soutenu la mise en place de la NARCL, annoncée dans le budget de l’exercice 22, mais il n’a pas mis de capital ; au lieu de cela, les banques participantes contribueraient aux fonds propres. Cependant, il est prévu de donner une garantie sur les SR afin de rendre le processus de résolution des créances douteuses plus viable et attrayant. La résolution rapide des créances douteuses est essentielle pour stimuler la croissance économique grâce à une poussée soutenue du crédit.

L’agence de notation mondiale Fitch a averti mercredi que les mesures d’allègement réglementaires ont reporté pour l’instant les problèmes sous-jacents de qualité des actifs des banques. En fait, le ratio moyen des prêts douteux du secteur bancaire a chuté à 7,5% au cours de l’EX21, contre 8,5% un an auparavant. Mais leurs performances à moyen terme seront ébranlées sans une reprise économique significative, a-t-il déclaré. L’agence s’attend à ce que les prêts douteux atteignent un pic après l’exercice 23 et que les banques publiques, avec une base de capital inférieure à celle de leurs pairs privés, courent un plus grand risque.

NARCL devrait acquérir des actifs stressés à leur valeur comptable nette en offrant 15 % de ceux-ci à l’avance (en espèces) et le reste (85 %) en SR. Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

Alors que Canara Bank a annoncé qu’elle serait le sponsor de la NARCL et détiendra une participation de 12%, d’autres grandes banques devraient récupérer environ 10% chacune.

Une société de gestion d’actifs composée de professionnels sera également constituée au sein de la structure élargie NARCL, qui élaborera les actifs toxiques et prendra les décisions appropriées, y compris en matière de cession à des investisseurs.

