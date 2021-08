Strickland noie Hall pour le décollage à Las Vegas

Sean Strickland Il ne s’est assis dans aucune des quatre minutes de repos de l’événement principal de l’UFC Las Vegas 33. Le Californien s’est déplacé comme un lion en cage et s’est battu comme tel. On l’a vu bouleversé un instant, mais d’une main il a pu tout changer. À un carrefour, il s’est connecté à Uriah Hall dans la zone pariétale. Cela l’a laissé flotter. C’était le troisième tour et il restait un monde, mais Hall n’a jamais pu s’en remettre.. Il était audacieux, mais sans plus. Il a enduré par bravoure, mais pas parce qu’il pouvait vraiment inverser quelque chose. Les cartes ne laissaient aucun doute : 50-44, 50-45 et 49-46. Avec cette victoire, le vainqueur laissera derrière lui la onzième place du classement des poids moyens. Il va beaucoup grandir et c’est ce que je cherchais. Il a décollé à l’UFC Apex à Las Vegas.

Strickland a respecté le coup de poing de Hall, qu’il a essayé d’étouffer avec le rythme dès le début. Le californien savait qu’il pouvait casser son style avec beaucoup de travail et c’était comme ça. Hall n’a pas sorti ses jambes pour se promener et a été pris au dépourvu par le puissant jab de Strickland. Au cours du premier tour, c’était un marteau pour Uriah, qui n’a pu qu’à la fin connecter une main. Au second tour, la dynamique s’est répétée. Une seule main qui frappa Hall fit baisser les yeux à Strickland. Petit à petit, Hall entra dans la mêlée. Il a truqué, connecté et avait le centre de l’octogone. Il allait plus jusqu’à ce qu’il soit presque à zéro. A un carrefour, Strickland l’a frappé avec une main droite droite. Il a touché la zone pariétale et Hall a été laissé KO debout… mais il a pu résister.

Il a survécu au reste du troisième tour et au reste du combat. Et c’est qu’à partir de ce coup le combat n’était plus le même. Strickland a continué à étouffer son adversaire dans le rythme et Hall a perdu toute la puissance dont il disposait.. Il n’a pas pu arriver avec puissance et a été laissé à la merci de son adversaire, qui était intelligent et avec les armes qui ont fonctionné pour lui, il a clôturé la victoire. Un triomphe qui le rapprochera de son rêve : acheter une maison à la montagne et s’éloigner du monde. Les grandes affiches sont plus proches.