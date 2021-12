Strictement 2021: AJ Odudu déterminée à se racheter après un accident de levage

AJ Odudu veut montrer qu’elle peut danser le latin (Photo: BBC)

AJ Odudu de Strictly Come Dancing a abordé son problème de levage lors de la routine de samedi et a souligné qu’elle était heureuse d’avoir l’opportunité de se racheter.

La présentatrice de télévision a atterri dans le dance-off avec son partenaire professionnel Kai Widdrington après que leur salsa sur Rhythm Is Gonna Get You de Gloria Estefan les ait placées en bas du classement.

Le couple s’est assuré une place en demi-finale après avoir à nouveau interprété le numéro. Cependant, ce sont le présentateur de BBC Breakfast Dan Walker et sa partenaire Nadiya Bychkova qui ont été éliminés par les juges.

S’adressant à Rylan Clark-Neal dans l’émission dérivée de Strictly It Takes Two, AJ a admis: « Au début, je me sentais comme une pop star. Quand j’étais en haut de ces escaliers dans cette belle robe, je me sentais comme Jennifer Lopez.

«Et j’ai descendu les escaliers, j’ai sauté par-dessus Kai, je l’ai regardé dans les yeux et j’étais comme, on y est, on enlève nos chaussettes. Et puis ça s’est juste un peu dégradé. Je me suis emmêlé.

Elle a dit qu’elle et Kai n’avaient « jamais joué la sécurité » et qu’elle sortait chaque semaine de sa zone de confort.

« Je sais que c’était une routine difficile parce que c’était aussi un défi pour Kai », a-t-elle poursuivi. « C’est à ce moment-là que vous savez, lorsque le pro a du mal.

« Mais sincèrement, je préférerais de loin trébucher plutôt que de simplement faire un tour facile. »

Kai a accepté, ajoutant: « Je préfère que ça se passe mal et que je fasse ça plutôt que de jouer la sécurité. Je pense donc que c’est bien que nous repoussions les limites les uns avec les autres.

Les jambes d’AJ se sont emmêlées alors qu’elle tentait de faire un ascenseur (Photo: BBC)

Le couple a expliqué qu’ils avaient manqué une marche avant l’ascenseur et que cela avait causé le trébuchement, qui a vu les jambes d’AJ s’emmêler autour des épaules de Kai.

« J’ai réalisé que si j’essayais de la faire tomber, elle se serait cognée la tête, alors j’ai pensé, je vais juste attendre qu’elle descende de mon épaule, puis je la ramènerai à sa position finale », a déclaré Kai .

Dan Walker a été renvoyé chez lui par les juges après la danse (Photo: PA)

Le couple interprétera un quickstep à Sing, Sing, Sing de Benny Goodman, ainsi qu’une rumba à Show Me Heaven de Maria McKee, un numéro latin avec lequel Odudu a eu du mal au cours de la compétition.

Cependant, le présentateur de télévision a souligné: « Je ne suis pas inquiet car être vraiment si proche de partir le week-end vient de me faire réaliser à quel point je m’amuse.

«Toute cette expérience est tellement magique. Je ne veux pas avoir peur d’une seule danse. Je le vois comme une énorme opportunité de me racheter et de montrer que je peux aussi faire des danses latines.

It Takes Two est diffusé les soirs de semaine à 18h30 sur BBC Two.

