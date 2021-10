Strictement 2021: AJ Odudu et Kai Widdrington abordent les rumeurs de romance

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Les stars de Strictly Come Dancing, AJ Odudu et Kai Widdrington, ont été repoussées dans un coin et grillées à propos des rumeurs de romance qui tourbillonnent autour d’elles.

Les spéculations vont bon train sur le fait que les partenaires de danse ont établi une connexion après qu’une source a affirmé que le présentateur de télévision AJ était « en train de tomber » amoureux du danseur professionnel Kai.

Le carburant n’a été ajouté aux rumeurs que lorsque Kai a été surpris par son microphone en train de dire à AJ: « Je t’aime », lors de l’émission en direct de samedi soir.

L’animatrice de It Takes Two, Janette Manrara, s’est penchée sur l’affaire et a interrogé le couple sur leur relation spéciale dans l’épisode de mercredi de la série dérivée.

« En parlant de romance et de personnages, vous disiez tous les deux que vous vouliez apporter de la romance au sol et je pense que vous l’avez vraiment fait parce que Kai vous l’avez dit à la fin de la performance… », a déclaré Janette dans un clip du moment où il a dit « Je t’aime » a été montré.

Quand il est revenu au studio, Janette a déclaré: «C’était le bonheur! Trouvez-vous que vous obtenez un lien un peu plus profond dans ce partenariat ? »

AJ Odudu et Kai Widdrington savent comment livrer une performance passionnée (Photo: PA)

Kai et AJ ont ri nerveusement avant qu’il ne se charge de répondre aux rumeurs, déclarant: « Je pense que tout cela était dû à la semaine difficile et difficile que nous avons eue et au fait que nous sommes arrivés à la fin de la performance et que c’était parfait et vous l’avez brisé, et vous avez fait tous les ascenseurs avec brio, toute la technique a été parfaite.

AJ intervint: « Nous étions tous les deux juste soulagés, tu étais juste en train de m’agripper au cou! » alors qu’elle tenait momentanément sa main.

Le week-end dernier, une source a déclaré au Sun: » Tout le monde dans les coulisses parle des étincelles qui volent entre AJ et Kai. C’est très passionné et intense quand ils sont ensemble.

« Ils sont tous les deux célibataires et ont vraiment sympathisé et tout le monde dans la série dit que ce n’est qu’une question de temps. »

« Ils rient et flirtent toujours – la romance est à 100% sur les cartes. »

L’initié a ajouté: ‘Kai est totalement du type d’AJ. Il a beaucoup de plaisanteries et il a été époustouflé par elle aussi.

L’experte en langage corporel Judi James nous a récemment dit qu’AJ émettait des signaux de drague lors des répétitions avec son partenaire de danse.

Strictly Come Dancing revient ce samedi à 19h sur BBC One. It Takes Two est diffusé les soirs de semaine à 18h30 sur BBC Two.

