Strictement 2021: AJ Odudu ramène Kai Widdrington chez lui pour rencontrer sa famille

Ce fut une visite émouvante à la maison pour AJ (Photo: BBC)

La star de Strictly Come Dancing, AJ Odudu, a partagé un doux moment avec son partenaire Kai Widdrington alors qu’elle l’emmenait rencontrer sa famille.

Alors qu’ils se préparaient pour la routine de choix de leur incroyable couple pour Make Me Feel de Janelle Monae, le couple s’est dirigé vers la ville natale bien-aimée d’AJ, Blackburn.

Ce fut une visite émouvante alors qu’AJ s’ouvrait sur son enfance.

« Nous n’avons pas grandi avec beaucoup d’argent, mais nous avons toujours été une famille et j’en suis vraiment reconnaissante », a-t-elle déclaré.

« Je me souviens avoir dit : « Je veux être à l’intérieur de la télévision. » C’était un très grand rêve, mais ma mère a toujours fait croire que cela pouvait arriver.

« Je n’y serais pas resté sans ma famille », a poursuivi le joueur de 33 ans.

Le couple s’est assis avec la famille d’AJ (Photo: BBC)

Assise avec l’Odudus, le DJ de Radio 1 s’est fait dire par son frère: « Je suis tellement, tellement fier que les autres personnes voient maintenant ce que je vois », avec sa famille lui disant qu’elle est une « star ».

Aucun mensonge détecté !

AJ et Kai, qui ont pris d’assaut la compétition et obtenu des scores impressionnants presque chaque semaine, ont également été au centre de rumeurs d’amour.

Abordant la spéculation, AJ a précédemment déclaré: «Je trouve excitant que tout le monde s’intéresse suffisamment à nous pour prendre note de toutes ces choses.

« La façon dont je le vois, tout le monde peut voir à quel point nous nous débrouillons bien et à quel point nous travaillons dur pour faire de notre mieux chaque semaine pour réaliser une solide performance. »

Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles ils étaient plus que des amis étaient vraies ou non, elle a plaisanté: « Eh bien, une chose est définitivement sûre, c’est que nous dansons beaucoup. »

C’est la première année de Kai dans la série, ayant déjà joué dans la version irlandaise de Dancing With The Stars.

Parlant de son expérience de la compétition jusqu’à présent, il a déclaré: « C’était juste génial, chaque semaine a été incroyable.

Strictly Come Dancing revient dimanche à 19h20 sur BBC One.

