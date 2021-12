Strictement 2021: AJ Odudu triomphe sur le score parfait après une erreur de levage

AJ et Kai étaient ravis de leur score (Photo: BBC)

La star de Strictly Come Dancing 2021, AJ Odudu, est revenue se battre avec son partenaire Kai Widdrington après avoir affronté la danse la semaine dernière, obtenant un score parfait triomphant.

Samedi dernier, AJ a été dévastée lorsqu’elle et Kai n’ont pas réussi à se lever pendant leur routine de salsa, une erreur inhabituelle pour le couple, qui a été des prétendants forts et constants tout au long de la compétition.

La présentatrice de télévision et son partenaire ont fini par atterrir dans les deux derniers, Dan Walker et Nadiya Bychkova étant éliminés de la compétition.

AJ était déterminée à faire un retour en force pour la demi-finale, et c’est ce qu’elle a fait comme elle et Kai ont interprété un spectaculaire Quickstep à l’ancienne hollywoodienne pour Sing, Sing, Sing de Benny Goodman.

Avant que les partitions ne soient révélées, le juge Anton Du Beke leur a dit que leur danse était celle qu’il aurait adoré jouer en tant que danseur dans l’émission.

Les juges Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont également fait l’éloge, tandis que Shirley Ballas est devenue émue en livrant sa critique.

Le couple a réussi la danse la semaine dernière (Photo : BBC/Guy Levy)

Le couple – qui est entouré de rumeurs de romance depuis des semaines – était ravi de son résultat, qui marque son tout premier score parfait de 40.

Les téléspectateurs à la maison ont été également impressionnés par la danse époustouflante, avec une personne tweetant : » Les cris dans notre maison quand AJ et Kai ont eu 40 ans !!!! Tellement heureux.’

« À propos du temps flamboyant, AJ obtient la reconnaissance qu’elle mérite », a écrit une autre personne.

Quelqu’un a exprimé son espoir que le score aiderait à garantir la place du couple en finale, en écrivant: « La perfection devient ENFIN la perfection, ennuyée qu’il ait fallu si longtemps à Craig, mais j’espère que cela facilitera son chemin vers la finale car AJ et Kai méritent cette finale .’

AJ et Kai ð??????ð????½ð??????ð????½ð??????ð????½#strictement. Tellement contentð??????ð??????ð??????ð??????ð?????? — Janoliver ??????ð??????ð?????? #NHS (@JanetOl48137152) 11 décembre 2021

Oh mon Dieu!!! 40 ENFIN POUR AJ ET KAI. Je suis tellement content pour eux ð??¥°ð??¥° #Strictement – HumbleChefð????©ð????½â????ð????³ (@HumbleChef4) 11 décembre 2021

« Des scores corrects pour AJ et Kai. Joyeuse et belle. Parfait ‘, a fait remarquer un autre.

AJ et Kai n’ont pas longtemps pour se reposer, car ce soir tous les couples exécutent deux routines chacun.

Pour leur deuxième danse, le duo ralentira les choses avec leur Rumba au Show Me Heaven de Maria McKee.

Plus: Strictly Come Dancing



Seules trois célébrités et leurs partenaires de danse professionnels pourront accéder à la phase finale de la compétition la semaine prochaine.

Alors, qui passera le dernier obstacle ?

Les résultats de Strictly seront diffusés demain à 19h20 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : les marques de Dan Walker maudissent les rumeurs « décevantes » après un moment mignon avec Nadiya Bychkova dans les coulisses



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Stephen Bailey se souvient avoir caché son petit ami alors qu’il louait John Whaite et Johannes Radebe pour la visibilité LGBT+





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();