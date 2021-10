Strictement 2021 : David Mitchell soutient Robert Webb après sa sortie

David Mitchell a soutenu son ami Robert Webb (Photo: WireImage)

David Mitchell s’est prononcé sur le départ de son partenaire de comédie Robert Webb de Strictly Come Dancing – et avant que quiconque ne le demande, non, il ne le remplacera pas.

Est-ce que je te mentirais ? La star, qui collabore avec Robert depuis 1995, soutient les danses de son pote depuis le début, l’encourageant même du public.

Après avoir annoncé que Robert avait quitté la série pour des raisons de santé, David a partagé sur Twitter : » C’est triste !

«Ils ont fait de la danse vraiment brillante, pensai-je. Désolé il n’y en aura pas plus.

«Et à ceux qui me demandent si je vais le remplacer: j’ai bien peur que non. Je préfère danser comme si personne ne me regardait. Et je ne peux le faire que si personne ne regarde.

Cependant, la partenaire de danse de Robert, Dianne Buswell, laisse la porte ouverte, car elle a répondu: « Vous savez, je serais plus qu’heureuse de vous apprendre un tango. »

Robert, 49 ans, a révélé qu’il avait quitté la série avec une déclaration qui disait: «Je suis extrêmement désolé de devoir annoncer que je me retire de Strictly Come Dancing en raison d’une mauvaise santé.

«Il y a deux ans, j’ai subi une opération à cœur ouvert et bien que je croyais être suffisamment en forme pour affronter Strictement et son emploi du temps exigeant, il est devenu clair que j’avais mordu bien plus que je ne pouvais mâcher pour cette étape de mon rétablissement.

«J’avais commencé à ressentir des symptômes qui m’ont amené à demander une consultation urgente avec mon cardiologue, et elle était d’avis qu’il serait préférable pour ma santé de prendre du recul par rapport au spectacle.

«Je suis fier des trois danses que Dianne Buswell et moi avons réussi à exécuter et je regrette profondément de l’avoir laissée tomber comme ça. Je n’aurais pas pu rêver d’un partenaire plus talentueux ou d’un professeur plus patient, et c’est une mesure du professionnalisme et de la gentillesse de Dianne que j’ai pu aller aussi loin que je l’ai fait.

« Merci aussi à tous ceux qui ont voté pour nous à la maison. Cela allait toujours être une montagne difficile à gravir (d’une part, elle est faite de paillettes, donc c’est très glissant) et j’ai été particulièrement touchée par le soutien d’autres patients cardiaques. Je pense que j’étais peut-être trop désireux de les impressionner.

«Ils sauront que la récupération ne se fait pas toujours en ligne droite, et j’espère qu’ils ne sont pas trop déçus que j’aie atteint les limites de ma résilience beaucoup plus tôt que je ne l’avais espéré.

«Je pars en sachant que les téléspectateurs de Strictly sont entre de bonnes mains et j’encouragerai mes frères et sœurs concurrents jusqu’à Noël. Malgré cette triste fin, ce fut un véritable honneur de faire partie de cette émission télévisée énorme, joyeuse et folle d’aboiements. Que cela continue longtemps.

Amy Dowden, Gorka Marquez et la candidate éliminée Katie McGlynn faisaient partie de ceux qui partageaient l’amour pour la star.

Strictly Come Dancing revient samedi à 19h sur BBC One.

