Strictement 2021: John Whaite a demandé un partenaire «hétéro» avant Johannes Radebe

John Whaite de Strictly Come Dancing a demandé à être associé à un danseur professionnel «hétéro» avant de marquer l’histoire avec Johannes Radebe en tant que tout premier partenariat masculin.

L’ancien champion du Great British Bake Off, 32 ans, a été un habitué du sommet du classement Strictly semaine après semaine, éliminant tous les doutes sur le fait qu’un couple de même sexe « ne fonctionnerait pas ».

Cependant, bien qu’il soit un maître sur la piste de danse, John a dit qu’il était tellement pétrifié d’être trollé par des critiques homophobes qu’il voulait initialement être jumelé avec un homme hétéro.

‘Dès que j’ai découvert [I was dancing with Johannes], je me sentais un peu anxieux », a-t-il déclaré au magazine Attitude.

«Je pense qu’en tant qu’homosexuels, nous devons choisir les endroits où nous allons, nous devons choisir les personnes à qui nous parlons, à qui nous regardons même, parce que nous avons été conditionnés à nous attendre en quelque sorte à la haine et à la critique.

«Alors honnêtement, j’étais assez anxieux à ce sujet. Je savais que c’était une chose importante à faire, que cela allait, espérons-le, changer la façon dont la télévision est, changer la façon dont les enfants se sentent lorsqu’ils regardent la télévision – c’est énorme – mais je m’attendais à recevoir beaucoup de haine, comme [people] glisser dans les DM et dire: « Tu es dégoûtant » et ce genre de chose.’

John et Johannes sont des habitués en tête du classement (Photo : BBC)

Il a ajouté: « Au début, j’ai dit: » Pouvez-vous me mettre avec un partenaire hétéro? » parce que je [believed] que ce serait la seule façon de l’accepter, et puis, environ un mois avant notre partenariat, j’ai [thought], en fait, je veux que ce soit Johannes; ça doit être Johannes… ce serait mal que ce soit quelqu’un d’autre que Johannes.’

Maintenant, cependant, John et Johannes ont formé l’un des liens les plus étroits sur Strictly jamais, et dansent devant des millions chaque samedi sans aucun signe de peur des trolls.

Avant ce week-end, John a admis qu’il craignait que la Rumba du couple ne suscite des plaintes.

Apparaissant dans le panier-repas de Steph, l’homme de 32 ans a taquiné que la routine était « très sexy », ce qui l’a rendu s’inquiéter de ce que les fans vont penser.

« Les danses que nous avons faites jusqu’à présent ont été très masculines, très puissantes, une alliance avec la douceur américaine », a-t-il déclaré à l’animateur Steph McGovern, ainsi qu’aux invités Anton Du Beke et Janette Manrara.

« Alors que c’est notre première danse intime. Je suis un peu inquiet à ce sujet parce que – bien sûr, nous avons de l’intimité, moi et Johannes, nous avons cette relation – mais vous devez vous laisser aller, comme Janette et Anton l’ont dit tous les deux.

«Vous devez simplement accepter que c’est proche. Et je suis un peu inquiet de ce que les gens pourraient en dire. Ce sont toujours deux mecs de 6 pieds 2 pouces qui se rapprochent et câlins.

Strictly Come Dancing sera diffusé samedi à 18h45 sur BBC One.

