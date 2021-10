Strictement 2021: Judi Love dit que les parents décédés seraient «si fiers»

Judi a formé un partenariat fantastique avec Graziano (Photo : BBC/PA)

La candidate de Strictly Come Dancing, Judi Love, a partagé à quel point ses défunts parents auraient été «fiers» alors qu’elle participe à l’émission à succès de la BBC.

Judi est en train de devenir l’un des visages célèbres préférés des téléspectateurs pour participer à l’extravagance de la danse.

Jumelé à Graziano Di Prima, le duo est devenu un partenariat fantastique et ravit les fans et le panel avec leurs routines passionnantes.

Ils se sont retrouvés dans les deux derniers la semaine dernière contre la star de Corrie, Katie McGlynn, mais ont été votés par les juges pour rester dans la compétition.

Maintenant, la comédienne et panéliste de Loose Women Judi a expliqué ce que ses parents, tous deux décédés, auraient ressenti à propos de sa dernière entreprise.

Elle a déclaré à PA: «Je pense que mon père et ma mère, parce qu’ils sont tous les deux décédés, seraient si fiers.

«Je pense que ma mère voudrait probablement danser avec Graziano et voudrait quelques-unes de ces belles robes. Et je pense qu’ils seraient simplement fiers et honorés.

La mère de Judi est décédée en 2009 après une bataille contre la démence, son père étant décédé en 2020 pendant la pandémie.

Judi et Graziano ont conquis le cœur des téléspectateurs (Photo: PA/BBC/Guy Levy)

La star a ajouté: Leur voyage depuis les Antilles jusqu’ici, comme tous les parents, peu importe votre origine, vous espérez que la prochaine génération pourra faire plus que vous et je pense que cela leur aurait probablement donné leur tranquillité d’esprit pour tout ce pour quoi ils se sont sacrifiés.

Elle a expliqué que Strictly avait fait partie de son processus de guérison pour ses pertes, car c’est quelque chose avec lequel les gens peuvent aider à se connecter.

« Pour moi, personnellement, je suis très ouverte en ce qui concerne les émotions et je suis vraiment honnête avec vous-même avec ce que vous ressentez et comment vous vous sentez et je cherche cette aide », a-t-elle partagé.

Judi a confirmé que le spectacle et son charmant partenaire de danse Graziano l’avaient aidée de nombreuses manières, notant les avantages physiques, mentaux et émotionnels de la série jusqu’à présent.

Elle a expliqué que même si elle avait vu un changement dans son corps, elle n’allait pas participer à la compétition dans le but de perdre du poids.

Judi a ajouté: « Pour moi, le sex-appeal ne consiste pas nécessairement à perdre du poids, le sex-appeal est quelque chose que vous avez en interne car il vient avec confiance et qui ne s’accumule pas à la taille », a-t-elle déclaré.

Plus: Strictly Come Dancing



« Alors j’étais sexy avant, je suis sexy maintenant et je le serai après. »



Strictly Come Dancing: The Results est diffusé ce soir à 19h10 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictement 2021 : AJ Odudu – âge, Instagram, séries télé et a-t-elle un partenaire ?



PLUS : La star de Strictly Come Dancing à la sortie de Robert Webb : « Quickstep mettrait trop de pression sur son cœur »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();