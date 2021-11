Strictement 2021: Katya Jones dit qu’elle n’arrête pas au milieu de « mensonges toxiques »

Katya a dit qu’elle « aimait » strictement et qu’elle « continuerait à danser » (Photo : Luca Teuchmann/WireImage)

La star de Strictly Come Dancing, Katya Jones, a dénoncé des « mensonges toxiques » à son sujet tout en affirmant qu’elle avait été « défoncée » pendant des « semaines », assurant aux fans qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la série de la BBC.

Dimanche dernier, Katya et le médaillé d’or olympique Adam Peaty sont devenus le dernier couple à être éliminé de Strictly 2021.

Après leur élimination, bien que la mère d’Adam l’ait qualifié de « solution totale », la BBC a déclaré qu’Adam et Katya étaient de « bonne humeur » après le spectacle des résultats émotionnels.

Dans une nouvelle publication sur Instagram, Katya, 32 ans, a déclaré qu’elle s’était sentie « forcée de me défendre publiquement après des semaines de dénigrement ».

Le danseur a critiqué les « mensonges » imprimés à ce sujet « sans égard pour la vérité », déclarant : « Il se passe des choses bien plus importantes dans le monde qui devraient faire la une des journaux.

Katya a souligné les « conséquences » que les « mensonges » peuvent avoir sur un individu, bien qu’elle ait ajouté qu’elle a pu y faire face à la lumière d’eux.

Des larmes ont coulé quand Adam et Katya ont été éliminés (Photo: Guy Levy/PA)

« Bon travail, je suis un dur à cuire parce que ces mensonges toxiques sont beaucoup à prendre pour une seule personne et peuvent avoir des conséquences », a-t-elle écrit.

«Je suis danseuse professionnelle dans une émission télévisée et je fais mon travail qui me tient à cœur. Je n’arrête pas, je n’ai pas fait de crise. J’adore le spectacle et je vais continuer à danser. Gros bisous.’

Katya a reçu beaucoup de soutien dans les commentaires sous son message, avec sa collègue strictement pro Nancy Xu écrivant: « Tout mon amour, ma fille ».

« Je t’envoie de l’amour », a écrit la star de Great British Bake Off, John Whaite, tandis qu’un fan a déclaré: « Chin up chick. Vous êtes un professionnel incroyablement talentueux. Ils ne viennent pour vous que parce que comment une femme ose-t-elle réussir.

Katya est sur Strictly depuis 2016, rejoignant la 14e série de la série.

Au cours de sa première année, Katya était en partenariat avec Ed Balls, avant de gagner avec Joe McFadden la saison suivante.

Dans la 16e série, elle a été associée à Seann Walsh, suivi de Mike Bushell, puis l’année dernière, elle a fait partie du tout premier couple de même sexe du programme avec Nicola Adams.

Strictly Come Dancing revient ce soir à 18h40 sur BBC One.

