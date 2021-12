Strictement 2021: la famille d’Adrian Chiles « horrifiée » par le spécial de Noël

La mère du présentateur de télévision est une « grande fan » de l’émission (Photo : Rex/Guy Levy/BBC/PA Wire)

Adrian Chiles a révélé que sa famille était » horrifiée » à l’idée qu’il joue dans le spécial Noël de Strictly Come Dancing 2021, mais a décrit l’expérience comme un » vrai privilège « .

Le jour de Noël, le présentateur de télévision affrontera la star de First Dates Fred Sirieix, la chanteuse Anne-Marie, la star de The Repair Shop Jay Blades, le comédien Mel Giedroyc et la présentatrice Moira Stuart dans la salle de bal.

Adrian, 54 ans, a été jumelé avec la nouvelle danseuse professionnelle Jowita Przystal, le duo interprétant un Noël américain Smooth to White d’Otis Redding.

Avant l’émission, le présentateur de radio a déclaré que bien que sa mère soit une « grande fan » de la série de la BBC, elle était déconcertée par l’idée que son fils en fasse partie.

Rappelant la façon dont ses amis et sa famille ont réagi à la nouvelle, il a déclaré : » Ils étaient absolument, pour un homme et une femme, horrifiés !

« Même si ma mère est une grande fan de la série, elle a dit : « Oh mon Dieu ! » »

L’American Smooth de Jowita et Adrian sera-t-il exactement cela? (Photo : Guy Levy/BBC/PA)

Heureusement, ils sont vite venus quand il a partagé des extraits de la façon dont il se débrouillait pendant les répétitions.

« Mais dès que nous leur avons envoyé les premières vidéos de l’entraînement, ils ont tous dit: » Oh, d’accord, il n’est peut-être pas horrible après tout ! « », a-t-il ajouté.

Adrian a expliqué que si on lui avait demandé il y a 11 jours ce qu’il ressentait à propos du Strictly Special, il aurait dit qu’il était « absolument terrifié et plein de regrets, de remords et de vouloir quitter le pays ».

Maintenant, cependant, il a déclaré qu’il « ne l’aurait pas manqué », déclarant: « Ce fut un vrai privilège, et je ne dis pas seulement cela, rencontrer Jowita, travailler intensément sur quelque chose et se concentrer uniquement sur cela.

« Tout le monde est tellement gentil, je n’utilise jamais le mot « vibe », mais l’ambiance est fantastique ! »

Alors qu’Adrian et Jowita semblent s’être bien entendus, il a admis qu’il avait « coupé le vent » la première fois qu’il avait essayé de la soulever à l’entraînement.

Cependant, l’ancien présentateur de One Show était plein de bonnes choses à dire sur l’émission, décrivant comment cela a eu un impact sur son attitude.

« La peur et le doute ne vous mènent nulle part. J’ai 54 ans, il est peut-être trop tard pour modifier mon état mental, mais cela a été un signal d’alarme pour le faire. Je suis sérieux à ce sujet », a-t-il déclaré.

Le Strictly Come Dancing Christmas Special est diffusé le jour de Noël sur BBC One à 17h10.

