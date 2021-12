Strictement 2021 : la gagnante Rose Ayling-Ellis est sur le point de devenir millionnaire

Rose pourrait bientôt gagner de l’argent (Photo: BBC)

La gagnante de Strictly Come Dancing, Rose Ayling-Ellis, devrait devenir millionnaire après sa victoire lors de la finale d’hier soir.

L’actrice sourde d’EastEnders a battu John Whaite de Great British Bake Off à la boule scintillante et est maintenant prête à engranger beaucoup d’argent après avoir impressionné les patrons de la télévision du monde entier.

L’agent Barry Tomes, qui a une carrière de 50 ans dans le showbiz, a déclaré : » Le monde est à ses pieds. Elle pourrait gagner plus d’un million de livres sterling en 2022.

« Avec un agent calme qui n’est pas là pour de l’argent rapidement, elle gagnera facilement cela et elle en méritera chaque centime, on parle déjà d’elle en train de faire des films – j’ai entendu dire que des rôles étaient proposés à sa.’

Il a ajouté à L’étoile quotidienne: ‘J’adorerais avoir une cliente comme Rose. Le public l’adore. Elle est si naturelle. Vous n’avez pas l’impression qu’il y a un ordre du jour dans ce qu’elle fait.

Rose a été félicitée par des organismes de bienfaisance pour avoir mis en lumière la communauté et a été applaudie pour avoir donné au public «un bel aperçu de la culture des sourds».

L’association caritative pour l’égalité des personnes handicapées, Scope, a appelé davantage de radiodiffuseurs à présenter les talents des personnes handicapées, affirmant qu’il restait encore un long chemin à parcourir pour améliorer la représentation des personnes handicapées à la télévision.

Rose et Giovanni Pernice ont levé la boule scintillante après une finale tendue hier soir (Photo: BBC)

James Taylor, directeur exécutif de la stratégie de l’association caritative, a déclaré: “ Pour Rose Ayling-Ellis, avoir joué semaine après semaine le samedi soir aux heures de grande écoute – puis soulever le trophée de la boule scintillante – est un énorme pas en avant.

« Cependant, il reste encore un très long chemin à parcourir avant que les personnes handicapées ne soient assez représentées à l’écran. Il y a 14,1 millions de personnes handicapées au Royaume-Uni et leur vie et leurs histoires ne sont pas racontées.

« Voir des personnes handicapées à la télévision ne fera qu’améliorer la compréhension et faire tomber les barrières.

«Donc, le fait que le voyage de Rose ait été diffusé dans les salons semaine après semaine est un excellent progrès et doit être le début d’un véritable changement.

« Nous avons vu une victoire pour la représentation sur nos écrans, défiant les stéréotypes de ce que les personnes handicapées peuvent faire.

« Nous voulons que davantage de radiodiffuseurs intensifient leurs efforts et présentent les talents des personnes handicapées. »

Mark Atkinson, directeur général du Royal National Institute for Deaf People, a déclaré que l’apparition de Rose dans le programme a donné au public « un bel aperçu de la communauté et de la culture des sourds ».

Il a ajouté: « Sa victoire n’est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi une victoire pour la communauté des sourds.

«Elle a montré que les personnes sourdes peuvent tout faire, si la société s’attaque à ces obstacles et fournit le bon accès et le bon soutien.

« Giovanni en a été un parfait exemple, travaillant avec Rose et adaptant son style d’enseignement pour l’aider à réussir.

«Au RNID, nous sommes tous ravis que Rose ait gagné, et nous sommes convaincus que son héritage signifiera un changement durable pour une personne sur six qui est sourde ou malentendante.

Rose a affronté John Whaite et Johannes Radebe en finale (Photo: BBC)

« Nous espérons que le succès de Rose ouvrira des opportunités d’emploi pour les personnes sourdes et réduira les obstacles, et nous sommes ravis de voir ce qu’elle va sans aucun doute accomplir dans sa future carrière. »

Susan Daniels, directrice générale de la National Deaf Children’s Society, a ajouté que la victoire de Rose aura un effet durable.

Elle a déclaré: » Il est difficile d’exagérer l’impact que Rose a eu, non seulement sur les enfants et les jeunes sourds, mais également sur la compréhension du public de la surdité.

«Tout au long de son parcours Strictly, elle a été un exemple brillant pour les sourds et les entendants.

«Cela pourrait être une nouvelle aube pour les enfants et les jeunes sourds du monde entier, car il est clair pour tous qu’avec le bon soutien et la volonté de réussir, ils peuvent viser les étoiles.

« Strictement peut-être arrivé à sa fin, mais nous espérons sincèrement que cette vague d’intérêt pour la surdité et le désir de s’engager avec les personnes sourdes se poursuivront longtemps dans le futur. »

Strictly Come Dancing est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

