Strictement 2021 : la petite amie d’Adam Peaty rompt le silence après son élimination

Adam Peaty a quitté la compétition (Photo: Instagram/BBC)

La petite amie d’Adam Peaty, Eiri Munro, a rompu son silence après son élimination de Strictly Come Dancing hier soir.

La nageuse olympique et partenaire professionnelle Katya Jones a été renvoyée chez elle par les juges après avoir affronté Tilly Ramsay et sa partenaire, Nikita Kuzmin, lors de la danse.

S’adressant aux médias sociaux après la diffusion de l’épisode, Eiri a partagé une photo d’Adam et du pro sur son histoire Instagram.

« Quel voyage incroyable ! » elle a écrit. «Je ne peux pas croire que c’est terminé. v fier de vous deux’

Eiri a terminé son message avec deux emojis coeur d’amour rose.

La relation d’Adam avec Eiri – avec qui il partage son fils George-Anderson – a récemment été mise en lumière lorsque il a semblé se pencher pour un baiser avec Katya à la fin d’une routine, avant de s’arrêter.

La petite amie d’Adam, Eiri Munro, a partagé son soutien à son partenaire et à Katya Jones (Photo : (Instagram)

Il a annulé les spéculations sur les scènes de l’époque et a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de plus.

Eiri a d’abord fait la lumière sur le moment sur TikTok, mais a expliqué plus tard que les retombées avaient été « beaucoup » et l’avait amenée à faire une « pause » des réseaux sociaux.

« J’ai fait une petite pause, une petite », a-t-elle partagé sur une vidéo récente. «Je veux dire merci à tout le monde, cela me rend un peu émotif. À tous ceux qui ont été vraiment gentils avec moi parce que la semaine dernière a été beaucoup. Je veux dire que j’apprécie les gens ici.

« Même s’il s’agit d’un millier de commentaires gentils et d’un seul méchant, il est si facile de se sentir comme si le monde était contre vous et c’était comme ça pendant un moment. »

Adam et Katya ont été éliminés de Strictly lors de l’émission des résultats d’hier soir (Photo: BBC)

La dernière danse d’Adam et Katya était un jive à Little Bitty Pretty One de Frankie Lymon & The Teenagers.

En réfléchissant à son passage dans la série, Adam a déclaré: » J’ai absolument adoré chaque défi. Je n’ai jamais eu un tel défi.

« En tant qu’olympienne depuis 16 ans, j’ai poussé mon corps à des endroits où je n’aurais jamais pensé qu’il pourrait être poussé.

« C’est juste un tout nouveau jeu de balle et j’ai tellement de respect pour tous ceux qui dansent à travers le monde et pour tous ces concurrents et pros qui se mettent en danger chaque semaine, ça a été une expérience formidable. »

Eiri et Adam sont ensemble depuis début 2020 (Crédit : Shutterstock)

Il a poursuivi: « Je veux juste remercier Katya, tout le monde dans les coulisses, tous les juges, la garde-robe, les maquilleurs… absolument tout le monde. »

Katya s’est adressée à Adam en lui disant: « Je n’étais pas prête à être dans cette position aujourd’hui. Mais, avec le recul, c’est toi, tu as fait tout ça.

« Aucun de nous ne s’attendait à ce que vous veniez des Jeux olympiques.

«Après la danse, je l’ai regardé et il avait les larmes aux yeux.

« Quelqu’un qui est une machine absolument imbattable, que nous voyons défendre ses titres pendant sept ans non-stop, être ému par la danse.

« Je pense vraiment que tu mérites beaucoup plus d’appréciation pour ce que tu as fait et je n’étais pas prêt pour ça. »

Strictly Come Dancing continue samedi à 18h45 sur BBC One.

