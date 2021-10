Strictement 2021 : le costume de homard de Dan Walker ressemble à celui de Scott Mills

Les costumes de Dan Walker rappellent aux fans un autre concurrent de Strictly (Photo: BBC)

Dan Walker a porté un costume de homard lors de la spéciale Halloween de Strictly Come Dancing – et les fans avaient raison de penser qu’ils avaient déjà vu quelque chose de très similaire.

La présentatrice et partenaire de la BBC, âgée de 44 ans, Nadia Bychkova, a interprété le jive dans l’émission de samedi soir à Rock Lobster par The B-52s, et étant donné le titre de la chanson, il était juste que le couple soit habillé en homards de taille normale.

Cependant, après avoir regardé leur performance, les téléspectateurs se sont souvenus d’un DJ particulier de Radio 1, qui a diffusé une routine similaire.

Dans la série 14 de la série à succès, Scott et sa partenaire Joanne Clifton ont interprété une samba déguisée en Sébastien le crabe du film Disney, La Petite Sirène.

Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour mettre en évidence la comparaison entre leurs deux tenues.

Un utilisateur a déclaré: « Scott Mills n’était-il pas suffisant? Pourquoi devons-nous endurer une autre routine de homard? Pauvre Dan. Pauvre pauvre Dan.

J’adore ça quand nous regardons @bbcstrictly et que quelqu’un fait quelque chose qui ressemble à un crabe (homard), mes enfants vont-ils pouvoir revoir la routine du crabe de @scott_mills parce que c’est légendaire .. qu’en pensez-vous @Chris_Stark â??¤ï¸??ð? ????? – Stef (@StephLawSwan) 30 octobre 2021

Scott tristement déguisé en Sebastian de La Petite Sirène (Photo: BBC / Guy Levy)

Taquiner leur routine serait « quelque chose de très, très différent, a ri le joueur de 32 ans: » C’est un jive. Mais attendez… vous savez que c’est une semaine très spéciale sur Strictly donc nous devons nous habiller.

« Alors un jive, et nous deux… nous sommes des homards. Pouvez-vous imaginer deux homards qui se balancent sur le sol Strictly ? »

Plus: Strictly Come Dancing



La compétition s’intensifie sur BBC One, alors que des stars comme Rose Ayling-Ellis, AJ Odudu et Adam Peaty espèrent qu’elles en feront assez pour impressionner le public et les juges pour passer à la septième semaine.

Le dernier épisode marque le retour très attendu de Judi Love, qui a été contrainte de manquer l’émission de la semaine dernière après avoir été testée positive pour Covid-19.

