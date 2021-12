Strictement 2021: les routines spéciales de Noël révélées au premier coup d’œil

Qui va être sacré champion Strictly Christmas 2021 ? (Photo : BBC)

Strictly Come Dancing 2021 touche peut-être bientôt à sa fin (sanglot), mais les fans de tout le pays ont toujours le spécial de Noël à attendre, avec les chansons et les routines révélées dans un premier aperçu!

La distribution de l’offre festive très attendue a été récemment annoncée, avec l’ancienne star de Great British Bake Off Mel Giedroyc et la légende de la radiodiffusion Moira Stuart à la tête de la programmation.

Ils affronteront également le présentateur de télévision et de radio Adrian Chiles, le maître d’hôtel First Dates Fred Sirieix, la star de The Repair Shop Jay Blades et la chanteuse Anne-Marie… nous avons donc le sentiment que ce sera une compétition difficile.

Avant la demi-finale Strictly de samedi – mettant en vedette les célébrités restantes AJ Odudu, John Whaite, Rose Ayling-Ellis et Rhys Stephenson – les fans ont eu un aperçu de ce qui allait arriver de la piste de danse le jour de Noël.

Dans sa photo avec son partenaire de danse professionnel Neil Jones, Mel semble avoir été transportée dans les années 90, arborant un look rétro pour sa routine Couple’s Choice sur Ice Ice Baby de Vanilla Ice.

Moira et son partenaire Aljaž Škorjanec sont à l’opposé du spectre, vêtus d’ensembles extrêmement traditionnels pour leur salsa à la version de Justin Bieber de Santa Claus Is Coming To Town.

Nous adorons l’ambiance de Mel et Neil (Photo : BBC/Guy Levy)



N’ont-ils pas l’air adorables ? (Photo : BBC/Guy Levy)



Fred a fait un effort supplémentaire pour montrer son engagement (Photo : BBC/Guy Levy)

Ensuite, Fred, qui s’est teint les cheveux en rouge pour correspondre à la danseuse Dianne Buswell alors que le couple se prépare pour leur Quickstep to Merry Christmas Everyone de Shakin ‘Stevens.

La coach de The Voice, Anne-Marie, a opté pour un look plus glamour, portant une robe noire à glands aux côtés de son pimpant pro Graziano Di Prima pour leur Cha Cha à Feliz Navidad de Gwen Stefani.

Graziano et Anne-Marie apportent le glam (Photo : BBC/Guy Levy)



Bébé, il fait froid dehors (Photo : BBC/Guy Levy)



Jowita et Adrian forment une paire très élégante (Photo : BBC/Guy Levy)

Jay est habillé chaudement pour sa routine, portant un manteau épais et sa casquette signature tout en posant à côté de Luba Mushtuk, qui affrontera le Jive to Hooky Street / Only Fools And Horses de John Sullivan / Ronnie Hazlehurst, s’inspirant clairement du sitcom pour leurs tenues.

Le dernier mais non le moindre est Adrian, qui est habillé à neuf dans un costume de queue de pie suave tandis que le nouveau Strictly pro Jowita Przystał porte une belle robe rose pour correspondre à l’ambiance de leur Noël américain Smooth to White par Otis Redding.

Le spécial festif va être un spectacle, c’est sûr !

Alors que nous sommes peut-être dans un certain temps, qui a votre pari pour être couronné champion Strictly Christmas 2021?

Le Strictly Come Dancing Christmas Special est diffusé le jour de Noël sur BBC One et BBC iPlayer.

