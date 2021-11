Strictement 2021: Mary Berry partage le message le plus doux pour John Whaite

Les téléspectateurs étaient obsédés par l’apparence de Dame Mary Berry (Photo: BBC)

Strictly Come Dancing 2021 a eu jusqu’à présent de très bonnes apparitions en tant qu’invité de Sean Paul à Dame Emma Thompson, mais Dame Mary Berry les a peut-être toutes dépassées.

La légende de la boulangerie a partagé un doux message pour le gagnant du Great British Bake Off John Whaite et son partenaire Johannes Radebe après leur Tango argentin à The 5th de David Garrett.

« Maintenant, John, je savais que vous étiez un boulanger vedette, mais bon sang, vous avez brillamment réussi sur Strictly ! » a déclaré l’homme de 86 ans. « Je suis très, très fier de vous et bonne chance pour la suite de la compétition ».

« Oh Marie, je t’aime ! » John, 32 ans, a déclaré, alors que Johannes, 34 ans, ne pouvait s’empêcher de sourire.

Les fans étaient obsédés par l’apparence de Dame Mary, avec un écrit: « Dame Mary approuve ». Ne vous opposez pas à elle.

‘MARY BERRY ?!?! Je pleurerais de mourir et me revendiquerais gagnant sur-le-champ », a déclaré un autre, tandis qu’un autre a ajouté: « Ce n’est que Mary, sanglante Berry.

Le présentateur Jack Murley a ajouté : « Crikey. Quand j’étais enfant, le plus proche de la représentation gay à la télévision était Todd Grimshaw donnant un bisou sur les lèvres à Nick à Corrie. Maintenant, nous avons Mary Berry félicitant John et Johannes pour un tango si torride qu’il a fait sauter ma télé. Progrès, messieurs.

Crikey. Quand j’étais enfant, le plus proche de la représentation gay à la télévision était Todd Grimshaw donnant un bisou sur les lèvres à Nick à Corrie. Maintenant, nous avons Mary Berry félicitant John et Johannes sur un tango si torride qu’il a fait sauter ma télé. Progrès, messieurs.#Strictement – Jack Murley (@jack_murley) 27 novembre 2021

John a remporté la troisième série de Bake Off en 2012, lorsque Dame Mary était juge aux côtés de Paul Hollywood.

Depuis, il a joué le rôle de chef de télévision dans des émissions comme Steph’s Packed Lunch et a pris Strictly d’assaut dans le cadre du premier partenariat entièrement masculin.

Malgré tant de soutiens au couple au cours de leur voyage, Johannes a précédemment fait part de ses craintes concernant les abus qu’il pourrait subir dans le cadre d’un couple de même sexe.

Il a dit bonjour ! magazine : « Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que le côté danse fonctionnerait, mais j’avais peur de la réaction que cela pourrait provoquer.

Plus: Strictly Come Dancing



« Je pensais que les critiques viendraient de tous les côtés. Après avoir parlé à mon thérapeute, j’ai réalisé que ce qui me retenait, c’était encore la honte.

Malgré sa peur, Johannes a déclaré qu’il « ne pouvait laisser cette opportunité à quelqu’un d’autre ».

Strictly Come Dancing revient dimanche à 19h20 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictement 2021 : AJ Odudu emmène Kai Widdrington chez lui pour rencontrer sa famille dans un moment émouvant



PLUS : Quand est la finale de Strictly Come Dancing 2021 ? Date, heure et toutes les informations dont vous avez besoin





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();