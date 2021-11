Strictement 2021 : Russell Crowe surprend Tom Fletcher après une danse en mouvement

Certains téléspectateurs ne savent peut-être pas que Russell et Tom se connaissent (Photo : BBC)

La star de Strictly Come Dancing 2021, Tom Fletcher, a reçu un message surprise de son ami Russell Crowe après sa dernière routine avec Amy Dowden, qui était dédiée à sa sœur, Carrie Fletcher.

Dans l’émission de ce soir, la star de McFly et son partenaire ont interprété leur choix de couple à On My Own de Les Misérables pour la Semaine des comédies musicales.

Avant le programme, Tom a expliqué l’importance de cette danse particulière, car Les Mis était la première production du West End dans laquelle sa sœur a joué quand elle avait sept ans, jouant à la fois les versions plus jeune et plus ancienne d’Eponine et continuant à jouer Fantine dans sa carrière théâtrale.

Dans le VT en parlant à Carrie avec Amy, Tom a fondu en larmes à quel point cela signifiait pour lui de dédier la performance à son frère.

Alors que les juges – dont la remplaçante temporaire de Craig Revel Horwood, Cynthia Erivo – ont appelé le musicien à livrer plus d’émotion dans sa danse, il a ensuite reçu un message surprise d’un ami de premier plan.

Russell, qui a joué dans l’adaptation cinématographique de 2012 de Les Mis en tant qu’officier de police Javert, est apparu à l’écran, après que lui et Tom aient noué une amitié inattendue il y a plusieurs années.

Carrie joue actuellement à Cendrillon dans le West End (Photo : David M. Benett/Dave Benett/.)

‘Bonjour Tom Fletcher. Comment vas-tu, jeune homme ? Russell Crowe ici », a déclaré l’acteur dans sa vidéo.

« Donc, j’ai entendu dire que vous aviez succombé à votre passion pour la danse et j’ai également entendu que vous vous débrouilliez très bien. Je m’attends à ce que vous atteigniez un niveau supérieur parce que c’est dans votre nature, jeune Tom.

Russell a joué dans Les Mis avec Anne Hathaway, Amanda Seyfried et Hugh Jackman (Photo : Dave J Hogan/.)

« Passez une danse agréable – je ne me souviens pas de quels détails j’étais censé parler, mais en fin de compte, tous les meilleurs potes. Bonne chance, amusez-vous bien.

Tom a été stupéfait par le clip et a déclaré: « Aw, c’est incroyable. Merci Russel !’

De la même manière, les téléspectateurs ont été abasourdis par l’apparition de Russell, avec un tweet: « RUSSELL CROWE EST STRICTEMENT SUR ». OH MON DIEU, RUSSELL CROWE EST SUR.’

« Wtf est-ce que Tom Fletcher connaît réellement Russell Crowe ? Un peu aléatoire ? » quelqu’un d’autre a dit.

Certains téléspectateurs avaient une vision plus comique de l’apparence de Russell, l’un d’eux disant: « Un Oscar pour Russell Crowe prétendant qu’il sait ce qui se passe. »

Les résultats de Strictly Come Dancing seront diffusés demain à 19h15 sur BBC One.

