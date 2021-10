Strictement 2021 : Shania Twain félicite Aljaz Skorjanec et Sara Davies

Sara Davies de Strictly Come Dancing 2021 a été impressionnée après avoir reçu un message de soutien de la seule et unique Shania Twain, après avoir interprété une Rumba sur sa chanson le week-end dernier.

Sara et son partenaire Aljaz Skorjanec sont devenus un couple pour regarder cette série et leur danse a donné à tout le monde de quoi sourire.

Samedi dernier, le duo a continué de réchauffer les cœurs après avoir interprété la rumba notoirement difficile sur le morceau de Shania, You’re Still the One, leur rapportant un score de 25.

Les choses se sont encore améliorées pour le couple lors d’une apparition dans It Takes Two, lorsque l’animateur Rylan Clark-Neal a révélé qu’il avait une surprise pour eux – un petit message de l’icône elle-même.

Dans le message vidéo diffusé dans l’émission, Shania a déclaré: « Sara et Aljaz excellent travail de danse sur You’re Still The One – c’était magnifique.

« Bonne chance pour le reste de la série et va te botter les fesses. »

La paire était absolument ravie de la surprise (Photo: BBC)

Ils étaient ravis, avec Aljaz disant: « C’est incroyable, allez… génial. »

Sara a ajouté qu’elle avait une idée que la série aurait pu contacter le chanteur à succès, disant à Rylan: « Vous avez fait ma nuit! »

Passant rapidement après l’excitation, l’hôte a déclaré: « Shania est maintenant morte pour nous, car c’est une nouvelle semaine… nous vous enverrons une copie. »

Sara et Aljaz ont réalisé une belle Rumba le week-end dernier (Photo: PA)

Rylan a ensuite interrogé le couple sur leur prochaine routine Couple’s Choice, qui est la toute première d’Aljaz dans l’émission, à Queen of the Night de Whitney Houston.

En réfléchissant à la semaine jusqu’à présent, Sara a déclaré: « Je me suis vraiment connecté cette semaine parce qu’il s’agissait de canaliser ce pouvoir intérieur, cette force intérieure. »

« Vous allez le regarder et vous dire que ce n’est pas la Sara que nous connaissons ! Mon mari descend pour regarder et les enfants sont venus voir la danse jeudi.

Aljaz a pesé: «Les trois pistes les plus solides que nous ayons eues au sol jusqu’à présent étaient aujourd’hui. J’étais genre, oui ! Faisons le encore. Alors on recommence demain.

Plus: Strictly Come Dancing



Sara a également taquiné la « chaîne » de la routine, disant aux fans: « Vous allez devoir regarder pour savoir ce que c’est.

« Heureusement, les enfants n’ont pas vraiment compris ce qui se passait là-bas, mais ont pensé que c’était vraiment génial de se déplacer en enchaînant Aljaz dans des chaînes! »

Strictly Come Dancing est diffusé ce soir à 19h10 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Rose Ayling-Ellis pense que « le Royaume-Uni est derrière l’Amérique » en offrant des rôles aux Sourds alors qu’elle fait l’éloge du super-héros d’Eternals Makkari



PLUS : Strictement 2021 : Judi Love reviendra-t-il après la bataille de Covid ? Aljaz Skorjanec et Sara Davies ont «croisé les doigts»

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();