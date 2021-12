Strictement 2021 : Shirley Ballas célèbre l’anniversaire de la mort de son frère

Shirley marque la journée chaque année (Photos : Rex Features/Instagram/shirleyballas)

La juge de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a rendu un hommage émouvant à son frère 18 ans après qu’il se soit suicidé.

S’adressant à Instagram dimanche, la femme de 61 ans a partagé un certain nombre de photos de son frère David, certaines affichées autour de sa maison, alors qu’elle marquait le jour de sa mort.

« Un triste jour de réflexion, un jour de deuil pour la perte d’un être cher d’il y a 18 ans aujourd’hui », a commencé son message déchirant. « En me réveillant le 5 décembre il y a toutes ces années, je peux encore sentir le choc de la nouvelle traverser mon corps, une sensation d’incrédulité froide et glaciale.

« Chéri David, tu me manques beaucoup, tu étais mon ancre, mon guide, mon frère, ma référence quand les choses devenaient difficiles et quant à ces câlins d’ours, je ne peux que rêver d’eux maintenant. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi et à tous les moments que j’ai pu passer avec toi. La famille était tout pour toi. Un frère, un fils et un père farouche et protecteur.

« Mon esprit a été partout cette semaine en me souvenant de tous ces bons et mauvais moments et bien sûr de ce qui aurait pu être. Une vie perdue qui, à mon avis, aurait pu être sauvée si nous avions eu [sic] été plus instruits et mieux compris sur la façon de communiquer nos sentiments sur ce que nous ressentons.

Le juge en chef de Strictly a ensuite ajouté, déchirant: «Pardonnez-moi d’être si peu éduqué. La santé mentale est la clé, la gentillesse et la compréhension sont si importantes dans la société d’aujourd’hui. Je te garderai dans une petite poche très près de mon cœur, pour que je puisse toujours me sentir proche de toi.

Une des photos de famille réconfortantes que Shirley a partagées (Photo : Instagram/shirleyballas)

La danseuse Shirley a ensuite rendu hommage à la fille de David et à son neveu Mark, son propre fils, comme elle l’a admis: » La vie est également très difficile pour ceux qui restent, mais rassurez-vous, où que vous soyez, vous êtes tellement aimé. Notre mère parle de toi quotidiennement et je suis contente qu’elle puisse maintenant exprimer ses sentiments, c’est très important. Son garçon lui manque de tout son être.

Elle a terminé son message : « Tu nous manques à jamais [sic] seul souffle que nous prenons, continue de reposer en paix mon cher frère bien-aimé jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Cela me brise le cœur d’écrire cela, mais je sais que vous veillez toujours sur nous où que vous soyez. Tu es tellement aimé David.

Les stars strictes ont partagé leur amour et leur soutien pour Shirley lors de cette journée difficile dans les commentaires, avec le danseur professionnel Johannes Radebe écrivant: « Envoyer de l’amour », avec un emoji coeur jaune.

Son partenaire célèbre, John Whaite de GBBO, a commenté: « Tellement d’amour pour vous et votre famille. »

La présentatrice de l’émission Claudia Winkleman a également laissé son amour sur le poste, un ancien pro Strictly James Jordan.

Dans une interview avec CALMER, partagé exclusivement avec Metro.co.uk plus tôt cette année, Shirley a expliqué comment elle a appris à être ouverte sur les luttes passées de David.

Elle a expliqué: « Quand mon frère est décédé, il a eu beaucoup de défis avec son bien-être mental et Strictly m’a donné une plate-forme où je peux en parler beaucoup plus.

Plus: Strictly Come Dancing



« J’ai l’impression que c’est à la mémoire de mon frère et je suis ravi d’amener les gens à s’engager et à parler de ce qu’ils ressentent, mais aussi d’apprendre des outils qui peuvent aider les gens. »

Shirley a ajouté: » Il y a plus pour moi que le faste et le glamour que vous voyez sur Strictly Come Dancing. Nous avons tous les mêmes problèmes.

Venez danser strictement revient ce soir à 19h20 sur BBC One.

