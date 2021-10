Strictement 2021: Shirley Ballas révèle des moments «sombres» au milieu d’une bataille pour la santé

Légende : Shirley Ballas de Strictly pour faire vérifier les grumeaux après que les téléspectateurs les ont repérés

La juge en chef de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a partagé une nouvelle mise à jour sur sa santé, expliquant qu’elle a subi des moments «sombres et solitaires».

La femme de 61 ans a suscité des inquiétudes lorsque les téléspectateurs ont repéré des « grossesses » dans ses bras lors d’un récent épisode.

La danseuse a maintenant expliqué qu’elle était envoyée pour des analyses de tous ses organes, après que des tests aient révélé des niveaux de testostérone anormalement élevés.

Dans une interview avec The Sun dimanche, Shirley a déclaré: “ Mon médecin du NHS est très bon, donc le fait qu’elle soit inquiète m’inquiète – et elle était mortifiée par mes résultats.

«Elle a dit que j’avais les niveaux de testostérone les plus élevés qu’elle ait jamais vus chez une femme, et la testostérone peut faire des ravages sur les organes féminins. Elle a donc demandé un scan urgent de tous mes organes au King’s College de Londres.

« Quand les lumières s’éteignent et que c’est « Où est ce bouton d’arrêt ? » Je me sens un peu sombre et seul, et j’ai tendance à m’inquiéter.

Le juge en chef a remercié les fans pour leur soutien au milieu de la bataille pour la santé (Photo: PA)



Shirley a mis à jour ses fans via Instagram (Photo : shirleyballas/Instagram)

Cela vient après que le pro de la salle de bal a remercié les téléspectateurs de l’émission BBC One de l’avoir aidée à découvrir les symptômes «concernant» à travers leurs écrans de télévision.

Plus tôt ce mois-ci, la star de BBC One a pris rendez-vous chez le médecin après que plusieurs téléspectateurs ont tendu la main lorsqu’ils ont repéré une bosse sous son bras en regardant l’émission.

Depuis, la star a régulièrement informé ses fans de sa santé, expliquant qu’elle se rendait à l’hôpital pour des tests, et a découvert plus tard que ses niveaux d’hormones étaient « partout ».

Dans un court clip sur Instagram, elle a parlé de l’étape où elle se trouve actuellement avec les examens médicaux.

Plus: Strictly Come Dancing



« Comme plusieurs d’entre vous pensaient avoir vu une bosse sous mon bras et que je suis allé le faire vérifier, le médecin a dit qu’elle pensait que mes niveaux n’étaient pas bons, mes niveaux d’hormones n’étaient pas bons », a-t-elle déclaré.

La mère de Shirley, Audrey, a reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2019, ainsi que sa grand-mère et sa tante.

Les résultats de Strictly seront diffusés dimanche à 19h15 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictement 2021 : Gordon Ramsay exhorte Nikita Kuzmin à ranger son « pack de six » après avoir loué le cha-cha de sa fille Tilly



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice entrent dans l’histoire avec un premier score parfait de 40 alors qu’Ed Sheeran partage un message surprise

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();