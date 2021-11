Strictement 2021: Tilly Ramsay a un cocktail bien mérité alors qu’elle quitte le studio

Tilly Ramsay a saisi un cocktail alors qu’elle quittait Strictly Come Dancing (Photo: Magic Moments UK)

Tilly Ramsay s’est avérée être une femme selon nos propres cœurs alors qu’elle était photographiée en train de quitter Strictly Come Dancing avec un cocktail en boîte à la main.

La jeune fille de 20 ans, fille du chef Gordon Ramsay, semblait de bonne humeur alors qu’elle sortait des studios, après sa performance avec Nikita Kuzmin.

Elle a été photographiée sur la banquette arrière de la voiture de son père dans un pantalon de survêtement rose confortable et un sweat à capuche noir.

La star des réseaux sociaux tenait dans ses mains une canette de gin tonic bien méritée alors qu’elle souriait aux photographes, aux côtés de maman Tana.

Plus tôt dans la nuit, Tilly a livré un Quickstep optimiste à I Won’t Dance de Damita Jo, avec son partenaire de danse professionnel.

Ils ont réussi à obtenir un score de 29 pour la routine, égalant le total de Dan Walker et Nadiya Bychkova.

Tilly était tout sourire à sa sortie des studios Strictly (Photo: Magic Moments UK)



Gordon a fièrement regardé la performance de sa fille (Photo: Magic Moments UK)

Ils ont atterri près du bas du classement, avec AJ Odudu et Kai Widdrington terminant le spectacle à la dernière place.

Malgré les faibles scores, les téléspectateurs ne pouvaient pas se lasser d’un doux moment entre Tilly et son célèbre père – qui était dans le public et regardait fièrement la routine.

Alors que la star se dirigeait vers les étoiles après la représentation, l’hôte de Hell’s Kitchen s’est levé et lui a tendu la main, le couple se tenant brièvement la main avant que le spectacle ne continue.

Gordon était dans le public de Strictly Come Dancing samedi (Photo: Magic Moments UK)



Tilly et Nikita ont reçu 29 points pour leur routine (Photo: BBC One)

Ce fut une période de célébrations dans la maison Ramsay, alors que Tilly et Gordon ont partagé un anniversaire commun cette semaine.

Dans un doux hommage, le gourmand a dit à sa fille: » Je ne peux pas penser à une meilleure personne avec qui partager mon anniversaire que cette adorable jeune femme gracieuse @tillyramsay mettant toujours les autres avant elle et vous avez grandi pour devenir un incroyable modèle.

‘Joyeux anniversaire chérie, j’ai hâte de te voir très bientôt t’aimer tellement papa.’

Plus : Télévision



Dans la foulée, le danseur en herbe a ajouté: « Joyeux anniversaire au meilleur papa de tous les temps !!

« Vous êtes la personne la plus solidaire et le meilleur modèle que je puisse demander et vous m’avez aidé à devenir qui je suis aujourd’hui, je ne pouvais pas penser à une meilleure personne avec qui partager cette journée et j’ai hâte que nous puissions célébrons ensemble, je t’aime tellement.’

Strictly Come Dancing continue ce soir à 19h20 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Taylor Swift lance une version passionnée de 10 minutes de All Too Well sur Saturday Night Live



PLUS : Les stars d’Emmerdale Matthew Wolfenden et Isabel Hodgins « pourraient être hors écran jusqu’en 2022 » après une « rangée » sur le plateau

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();