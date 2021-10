Strictement 2021 : Tilly Ramsay « s’excuse pleinement » de Steve Allen

Steve aurait présenté à Tilly des « excuses complètes » (Photo: LBC / PA)

La concurrente de Strictly Come Dancing, Tilly Ramsay, aurait reçu des excuses complètes après avoir été humiliée par les commentaires de Steve Allen à la radio LBC.

La célébrité des médias sociaux a été ciblée par le présentateur de LBC Radio, Steve, qui a fait remarquer à l’antenne qu’il s’ennuyait de ses performances et l’a qualifiée de « petite chose potelée ».

Tilly, 19 ans, qui est la fille du chef de la télévision Gordon Ramsay, s’est ensuite rendue sur Instagram où elle a déclaré qu’elle ne «lirait et n’écouterait généralement pas les commentaires et la négativité» mais qu’elle était «appelée sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans. le vieil homme est un pas de trop.

Il semble maintenant que le présentateur controversé s’est excusé auprès de Tilly, le Daily Star rapportant que Steve lui a envoyé un message privé avec des « excuses complètes ».

Un initié de l’industrie aurait déclaré au point de vente: «Tilly a reçu des excuses complètes de Steve. Il tenait à préciser qu’il était vraiment désolé de l’avoir contrariée.

« Il a été envoyé en privé parce qu’il ne voulait pas que cela ait l’air d’avoir été fait pour la publicité. »

Tilly et son partenaire Nikita Kuzmin ont impressionné les juges sur Strictly Come Dancing (Photo: PA)

Tilly a été inondée de soutien à la suite des commentaires «méchants», y compris de ses collègues stars de Strictly, notamment Janette Manrara, John Whaite, Giovanni Pernice et Nikita Kuzmin.

Dans sa réponse aux commentaires de Steve, qui ont été largement salués, Tilly a dit à Steve de « se sentir libre d’exprimer vos opinions, mais je trace la limite lorsque je commente mon apparence ».

«C’est tellement dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative. Ce n’est pas le premier et certainement pas le dernier commentaire fait sur mon apparence et je l’accepte et j’apprends à m’accepter.

« Mais s’il vous plaît rappelez-vous que les mots peuvent blesser et à la fin de la journée, je n’ai que 19 ans », a-t-elle ajouté.

Malgré les commentaires blessants et le tollé général qui ont suivi, Tilly a refusé de se laisser distraire de la tâche à accomplir, et la nuit dernière, les juges et le public ont été stupéfaits avec sa performance Strictly.

Elle et son partenaire Nikita Kuzmin ont reçu un 36 des juges pour leur impressionnant Foxtrot to One Direction’s 2012 hit Little Things.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Steve Allen pour commentaires, tandis que les représentants de Tilly ont refusé de commenter.

