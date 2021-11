Strictement 2021: Tom Allen sauvage la danse de Dan comme «la moindre rue de tous les temps»

L’animateur de The Great British Bake Off: Extra Slice, Tom Allen, a donné à Dan Walker une torréfaction vendredi dans l’émission It Takes Two, remettant en question le niveau de « street » du présentateur de BBC Breakfast.

Dan et sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova s’apprêtent à danser le choix d’un couple dans l’épisode de samedi de Strictly Come Dancing, avec le présentateur de It Takes Two Rylan Clark-Neal notant l’élément de la rue dans leur routine alors que le panel regardait les séquences de répétition.

Cependant, le comédien Tom est resté plutôt sceptique sur ce point, car il s’est exclamé: « Ça n’a pas l’air très street – je ne suis pas un expert, mais c’est la moindre chose de rue que j’ai vue. »

Avec Rylan tirant sa jambe et plaisantant « Je pensais que tu étais la personne la plus dans la rue que j’aie jamais rencontrée! », Tom a ajouté: « C’était comme si je faisais le tour d’un département de tissus d’ameublement, c’est comme ça que c’était dans la rue! »

Dan et Nadiya interpréteront leur danse sur la chanson Classic de MKTO, le diffuseur de 44 ans révélant plus tôt dans l’émission que le couple avait profité d’un « moment de percée » plus tôt vendredi.

Reconnaissant l’accent mis par les juges sur la confiance, Dan a admis : je ne suis pas un danseur, mais elle m’a convaincu que je peux réellement danser, et j’ai l’impression que je l’apprécie vraiment pour la première fois. »

Tom a également prédit que Dan serait la prochaine célébrité à quitter le concours de danse (Photo: BBC)



Dan a révélé son mantra secret de préparation avant samedi (Photo: BBC)

Le jive caractéristique de la paire à Rock Lobster samedi dernier a décroché à Dan son tout premier huit, du juge Motsi Mabuse, et un solide score global de 27, alors que le juge Anton Du Beke a salué la façon dont ses performances s’amélioraient toujours.

L’ancien présentateur de Football Focus a également révélé son mantra secret pour s’assurer qu’il prend la parole samedi avec la bonne attitude.

Plus: Strictly Come Dancing



« L’idée est, je dis à Nadiya à l’avance – vous ne le verrez pas samedi – j’essaie d’augmenter mon niveau de confiance, alors je lui murmure juste avant de commencer : « Écoutez, je suis une incroyable publicité de rue danseur, sur le point d’aller là-bas et de détruire ce dancefloor. Si tu veux venir [and] voyez si vous pouvez me suivre, n’hésitez pas. Et puis c’est parti !

On dirait que Tom, malheureusement, n’est pas encore convaincu.

Strictly Come Dancing: It Takes Two est diffusé les soirs de semaine à partir de 18h30 sur BBC Two. Strictly Come Dancing revient samedi à 18h45 sur BBC One.

