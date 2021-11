AJ Odudu et Kai Widdrington n’ont pas réussi à impressionner les juges de Strictly Come Dancing (Photo: BBC)

La star de Strictly Come Dancing, AJ Odudu, a expliqué à quel point elle se sentait « vidée » en atterrissant au bas du classement.

Le présentateur et partenaire de danse professionnel Kai Widdrington l’a fracassé sur la piste de danse jusqu’à présent lors de la compétition de cette année, remportant les éloges des juges et des téléspectateurs.

Cependant, leur Paso Doble samedi soir n’a pas impressionné car ils n’ont marqué que 28 points, Craig Revel Horwood décrivant la routine comme « décevante ».

Après la représentation, la femme de 33 ans a révélé un incident impliquant sa robe jaune la nuit alors qu’elle était soutenue par des amis et des fans célèbres.

À côté d’un extrait de la routine, elle a écrit: » J’ai oublié le petit slip effronté de ma robe pendant notre pouvoir Paso ce soir, mais j’ai fait de mon mieux et nous avons continué. Olé !’

Inondant les commentaires d’amour, l’ancienne co-star de Strictly, Ugo Monye, ​​a partagé un emoji de cœur.

Ore Oduba, qui a remporté la couronne de la BBC en 2016, a déclaré: « Je pensais totalement que c’était une chorégraphie !! C’était incroyable bébé.

Tom Allen a répondu : « Vous étiez incroyable ! Xxxxx.’

« Je pensais que vous étiez fantastique ! Je n’ai même pas remarqué le glissement, donc l’avoir fait et continué sans que cela soit évident montre à quel point vous êtes professionnel », a convenu un fan.

« J’ai adoré et vous avez mes 3 votes en ligne… plus 2 votes par téléphone #superfan. »

Les fans se sont précipités pour faire l’éloge de la paire (Photo: PA)

Comme l’a dit un utilisateur d’Instagram : « Je n’ai même pas remarqué le glissement. Tu étais formidable! J’ai voté pour toi et Kai un nombre ridicule de fois. Lol, je suis désolé pour ma facture de téléphone.’

AJ a expliqué à quel point elle avait trouvé difficile de jouer dans la tenue éblouissante après la routine, déclarant: «Je vous dis quoi, honnêtement, c’est difficile.

‘C’est déjà assez dur de danser avec Kai, sans parler de cette jupe bien !

« J’avais deux partenaires de danse mais j’ai adoré chaque instant et j’espère que tout le monde à la maison l’a fait aussi. »

Plus : Télévision



Alors qu’AJ et Kai souffraient au tableau d’affichage, l’émission de samedi a vu Rhys Stephenson et Nancy Xu recevoir leur premier score parfait grâce à leur Charleston.

Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice nous ont également tous fait pleurer avec leur routine émouvante Couple’s Choice, qui était dédiée à la communauté sourde.

Nous découvrirons qui participera à la Semaine des comédies musicales lors de l’émission des résultats de ce soir.

Strictly Come Dancing continue ce soir à 19h20 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Kim Kardashian fait la lumière sur ses trois divorces dans un discours doux à la fête de mariage de son pote Simon Huck



PLUS : Canada’s Drag Race saison 2 : La reine éliminée Eve 6000 raconte quelle expérience « ruinée » pour elle

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();