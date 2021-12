Strictement final 2021: AJ Odudu tout sourire alors qu’elle retrouve ses co-stars

Le gang est de nouveau réuni ! (Photo : Instagram/@mrdanwalker)

AJ Odudu a fait bonne figure après avoir révélé qu’elle avait dû se retirer de la finale de Strictly Come Dancing 2021, se réunissant avec les autres concurrents dans un doux selfie au dîner.

Juste un jour avant la grande finale, il a été révélé que la présentatrice de télévision avait été forcée d’abandonner la compétition avec son partenaire Kai Widdrington.

AJ a déclaré qu’elle était « profondément bouleversée » par l’annonce, qui est intervenue après avoir consulté des professionnels de la santé au sujet d’un ligament déchiré à la cheville droite qu’elle a subi pendant l’entraînement, ce qui l’a empêchée de se tenir debout sur son pied.

Après avoir fondu en larmes sur It Takes Two avec son partenaire de danse professionnel, plus tard dans la soirée, elle et d’autres stars de Strictly de la série de cette année semblaient être de bonne humeur alors qu’elles s’asseyaient pour un repas ensemble.

Il y avait quelques absents, dont Robert Webb, qui n’apparaîtra pas en finale après s’être retiré de l’émission sur avis médical, et Tilly Ramsay, qui a été testé positif au Covid.

La photo, qui a été prise par un AJ rayonnant, montrait Katie McGlynn, Adam Peaty, Dan Walker, Rhys Stephenson, Judi Love, Sara Davies et Ugo Monye à nouveau ensemble tout en restant dans le même hôtel la veille de la finale.

Parmi les autres célébrités absentes du selfie figuraient Tom Fletcher, Greg Wise et Nina Wadia, ainsi que les finalistes Rose Ayling-Ellis et John Whaite.

Partageant la photo sur Instagram, Dan a écrit dans sa légende: « La nuit avant le grand #StrictlyBubble », avec un emoji aux yeux de cœur.

Kai et AJ ont été dévastés d’annoncer leur sortie de l’émission (Photo : BBC/Guy Levy)

» C’était la veille de la @bbcstrictly finale, de bonnes personnes tout autour « , a déclaré Ugo, tandis que Rhys a ajouté: » On dirait un groupe d’étudiants de l’université célébrant leur premier Noël ensemble dans les couloirs. «

La star de Dragons ‘Den, Sara, a partagé une photo sur son histoire Instagram d’elle-même et de la star de Loose Women, Judi FaceTiming Tilly, alors que l’influenceuse des médias sociaux a raté le plaisir en personne.

« Nous avons affronté notre Tilly pour qu’elle puisse toujours participer au club de l’hôtel de l’isolement… », a-t-elle écrit, affichant une expression faciale triste.

Plus: Strictly Come Dancing



Lorsque la nouvelle du départ d’AJ de l’émission est apparue, elle a rendu hommage à Kai, déclarant dans un communiqué: « Apprendre à danser au cours des 13 dernières semaines a été un honneur incroyable et le faire aux côtés de quelqu’un d’aussi spécial, patient et dévoué que Kai est quelque chose que je chérirai pour toujours.

Le pro a rendu ses sentiments en déclarant: » J’ai été absolument honoré de danser avec l’incroyable AJ Odudu au cours des derniers mois et bien qu’aucun de nous ne veuille que notre voyage se termine de cette façon, la santé et la sécurité d’AJ sont de loin les choses les plus importantes.

La finale de Strictly Come Dancing sera diffusée ce soir à 19h sur BBC One.

