Strictement final 2021: la foule se déchaîne pour AJ Odudu alors qu’elle s’assoit

La finale tant attendue de Strictly Come Dancing 2021 est enfin en cours, et bien qu’il n’y ait peut-être que deux couples qui s’affrontent, les supporters étaient également en force pour AJ Odudu.

AJ a été forcée de se retirer de la compétition quelques jours seulement avant la finale après s’être blessée à un ligament du pied pendant l’entraînement.

Elle a été avertie qu’elle n’était pas autorisée à danser sur le pied ou à risquer une convalescence d’un an si elle aggravait la blessure.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas dansé lors de la finale, AJ était dans la foule pour soutenir Rose Ayling-Ellis et John Whaite alors que la paire prenait la parole.

L’animatrice Tess Daly a déclaré: « Malheureusement, AJ et Kai ne dansent pas ce soir. AJ s’est blessé à la cheville en début de semaine et, malgré les soins et le repos, il est incapable de danser.’

Claudia Winkleman a ajouté: « Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que même si AJ ne peut pas concourir ce soir, elle est, et sera toujours, une finaliste Strictement extraordinaire. »

AJ Odudu et Kai Widdrington étaient dans la foule ce soir-là (Photo: BBC)

Les fans d’AJ ont également rempli la salle de bal et elle a eu droit aux cris et aux acclamations du public alors que Claudia et Tess lui souhaitaient bonne chance.

Elle a été vue plus tôt en train de quitter son hôtel avec des fleurs et des cadeaux avant le spectacle, avec sa mère Florence en remorque.

La présentatrice était en larmes lorsqu’elle a récemment parlé de sa blessure, déclarant à Rylan Clark-Neal sur It Takes Two: « Ma cheville a cédé et mon ligament s’est rompu et cela n’arrivera tout simplement pas.

Plus: Strictly Come Dancing



«Nous sommes vidés parce que nous étions prêts à le briser.

« Ce n’est pas comme ça que nous voulions sortir, évidemment, mais même en repensant à tous ces moments, ça a été un plaisir absolu de danser avec Kai chaque semaine, alors merci. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictement 2021 : AJ Odudu quitte l’hôtel entouré de fleurs et de cadeaux après qu’une blessure par écrasement l’a forcée à sortir plus tôt



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Rhys Stephenson ne remplacera pas AJ Odudu en finale pour des raisons de « santé mentale » : « Ce navire a navigué »





