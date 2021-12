Strictement final 2021: les organisations caritatives sourdes félicitent Rose Ayling-Ellis pour sa victoire

La victoire Strictly de Rose Ayling-Ellis est un point de repère pour la communauté sourde (Photo: PA)

La victoire historique de Rose Ayling-Ellis sur Strictly Come Dancing 2021 a été saluée par l’association caritative sourde RNID.

L’actrice est entrée dans l’histoire en tant que première gagnante sourde du concours de danse après avoir impressionné les juges avec son incroyable musicalité malgré le fait de ne pas pouvoir entendre la musique.

Mark Atkinson, directeur général du RNID, a déclaré à propos de cette victoire historique : » Ce soir, Rose n’a pas seulement remporté le plus grand concours de danse télévisé du Royaume-Uni, elle a également conquis le cœur d’une nation.

« Rose est entrée dans l’histoire en tant que première candidate sourde de Strictly, et au cours des 13 dernières semaines, elle a donné à des millions de téléspectateurs un aperçu de son monde et a étonné les juges avec sa danse exceptionnelle. »

Rose avait battu le record du premier score parfait de 40 sur 40 sur la compétition, et a impressionné les fans avec la routine de choix de son couple avec son partenaire Giovanni Pernice, dans laquelle ils ont incorporé une section où la musique a été entièrement coupée pour montrer à quoi cela ressemblait. pour sa performance chaque semaine.

Mark a ajouté: «Rose a donné au public un bel aperçu de la communauté et de la culture des sourds, et elle a sensibilisé aux obstacles auxquels les personnes sourdes et malentendantes sont confrontées, et à ce que nous pouvons tous faire pour faire la différence.

«Sa victoire n’est pas seulement une réussite personnelle, mais aussi une victoire pour la communauté des sourds. Elle a montré que les personnes sourdes peuvent faire n’importe quoi, si la société s’attaque à ces obstacles et fournit le bon accès et le bon soutien.

« Giovanni en a été un parfait exemple, travaillant avec Rose et adaptant son style d’enseignement pour l’aider à réussir. »

L’incroyable musicalité de Rose malgré son incapacité à entendre la musique a impressionné les juges et les téléspectateurs (Photo: PA)

Le duo avait noué une solide amitié au cours de la compétition, Giovanni adaptant savamment son style d’enseignement pour rendre la danse accessible à Rose, qui à son tour séduisit à chaque performance.

Annie Harris, qui est la responsable du plaidoyer du RNID et qui est également profondément sourde, a ajouté : » Ce soir, Rose a montré au monde que les personnes sourdes sont capables de tout. La communauté sourde est si fière d’elle – c’est un événement marquant qui restera dans l’histoire.

«Je crois que son succès fera une différence monumentale pour les personnes sourdes et les personnes malentendantes, en changeant les attitudes négatives et en faisant tomber les barrières sur le lieu de travail, dans les hôpitaux et dans les espaces publics.

« Rose et Giovanni sont des gagnants si dignes – je suis ravi pour eux deux et je pense que Rose continuera de nous inspirer tous même après avoir raccroché ses chaussures de danse. »

