La star de Strictly Come Dancing 2021, Judi Love, a remercié la série de l’avoir aidée à perdre une pierre et demie après son élimination dimanche soir.

Le comédien est devenu la cinquième célébrité à être éliminée de la série actuelle après avoir affronté Adam Peaty dans le dance-off.

La présentatrice de Loose Women, qui avait été absente de l’émission pendant une semaine après Testé positif au Covid a parlé après avoir été rejetée par les juges et a révélé sa perte de poids.

« Puis-je remercier Strictly de m’avoir fait perdre une pierre et demie », a déclaré Judi, s’adressant à l’hôte Tess Daly avant de retourner dans la salle de bal avec Graziano Di Prima pour la dernière fois.

Judi avait précédemment parlé de sa forme physique après son retour à l’émission, affirmant qu’elle se sentait en meilleure santé après avoir participé à l’émission.

« Je dois dire merci à Strictly parce que faire cette danse et devenir en meilleure santé, combattre Covid, cela m’a vraiment, vraiment aidé physiquement et sur le plan de la santé et c’est juste une expérience incroyable », a-t-elle déclaré.

Le couple a quitté l’émission dimanche soir (Photo: BBC)

Cela vient après que les juges ont choisi de sauver Adam et Katya Jones, mettant ainsi fin au temps de Judi dans la compétition.

Interrogée sur leur temps dans l’émission, Judi a déclaré: «Puis-je simplement dire que je ramène Graz à la maison! Je vais continuer à danser.

« Cela a été une expérience incroyable, une expérience qui a changé ma vie, je veux dire merci à tous les danseurs professionnels, les juges, l’équipe, tout le monde !

La paire a été votée par les juges (Photo: PA)

«Graziano m’a soutenu, collé à mes côtés et m’a emmené dans un endroit où je n’aurais jamais pensé pouvoir aller et donc pour ça je t’aime tellement. Merci.’

On a ensuite demandé à Graziano s’il avait des mots pour son partenaire et a déclaré: « Elle sait, en gros. Tout d’abord, je me suis fait un ami pour la vie.

« C’est l’une des femmes les plus fortes que j’ai jamais rencontrées, cette femme a répété tous les jours, pour chaque danse, m’a donné 150%, et tu sais ce que j’aime le plus, tu es vrai, tu es réel, alors Merci beaucoup.’

Strictly Come Dancing continue samedi à 18h45 sur BBC One.

