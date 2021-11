Strictement: Kai Widdrington « a payé les soins dentaires d’AJ Odudu après la chute d’une dent »

Kai est venue à la rescousse d’AJ lorsqu’elle a subi une urgence dentaire (Photo: PA)

La candidate de Strictly Come Dancing, AJ Odudu, s’est retrouvée dans une situation délicate lorsque sa dent est tombée pendant les préparatifs du spectacle – et elle avait oublié de sortir son sac à main avec elle.

AJ et son partenaire Kai Widdrington ont pris d’assaut le spectacle ces dernières semaines et ont raté de peu un score parfait le week-end dernier après leur Charleston incroyablement poli.

Mais en dépit d’être très ensemble devant la caméra, AJ a révélé qu’elle avait récemment eu des problèmes en coulisses alors qu’elle avait vraiment besoin d’aller chez le dentiste.

La dent de la présentatrice de télévision serait tombée après avoir eu «tant de bonbons» – mais elle avait réussi à laisser son portefeuille à la maison.

Heureusement, on pense que Kai est intervenue pour sauver la situation et a payé son traitement d’urgence entre les répétitions.

Elle est citée par The Sun comme disant: «J’ai tellement de chocolat et tellement de bonbons qu’une de mes dents du fond est tombée.

AJ et Kai seront-ils à nouveau en tête du classement ce week-end ? (Photo : BBC)

« J’ai dû aller chez le dentiste et j’ai oublié mon sac à main, alors je me suis dit : « Allez, Kai, crache ! » Il m’a arrangé tout de suite.

Ce week-end, AJ et Kai interpréteront le Paso Doble à Game Of Survival de Ruelle, contrairement au week-end dernier.

Parlant de la progression de l’entraînement jusqu’à présent, AJ a déclaré dans Strictly: It Takes Two: « C’est intense, c’est dramatique, ce n’est pas le Charleston! »

« Il s’agit de contrôler mon énergie et chaque mouvement ayant une intention, Kai pense que je suis trop impatient de passer à l’étape suivante… Je suis juste un haricot passionné ! »

Plus: Strictly Come Dancing



AJ portera un magnifique numéro jaune audacieux, comme le montre la géniale du costume Vicky Gill, qui devrait s’intégrer parfaitement à la routine dramatique.

Mais se retrouvera-t-elle une fois de plus en tête du classement ?

Strictly Come Dancing continue samedi à 18h40 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : John Whaite a dû s’empêcher de pleurer lors d’une routine émotionnelle avec Johannes Radebe



PLUS : La star de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna, révèle que sa mère Lois « a eu un accident vasculaire cérébral » et est en « transition »

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();