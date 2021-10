Eiri Munro a répondu au moment racé (Photo: BBC/TikTok)

La petite amie d’Adam Peaty a partagé sa réaction après avoir « presque embrassé » Katya Jones à la fin de leur routine sur Strictly Come Dancing hier soir.

Eiri Munro, 23 ans, a fait semblant de pleurer dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, avec une légende qui disait: « Regarder votre petit ami presque embrasser une autre femme à la télévision en direct. »

Elle a ensuite penché la tête en arrière et a crié faux alors que les mots « Découvrir que 10 millions de personnes l’ont également regardé en direct » sont apparus à l’écran.

Adam et Katya ont fait doubler les téléspectateurs de Strictly hier soir alors qu’ils semblaient s’embrasser à la fin de leur tango argentin passionné au Tango in the Night de Fleetwood Mac.

L’olympien et son partenaire de danse professionnel ont fait tout un spectacle avec une routine compliquée impliquant plusieurs portés qui a épaté les juges et les a placés à la deuxième place du classement avec 32 points.

À la fin de leur performance, le duo était menton contre menton, la nageuse de 26 ans tenant Katya, 32 ans, dans ses bras alors qu’elle s’agenouillait sur le sol.

Eiri a fait semblant de pleurer dans une vidéo partagée sur TikTok (Photo: TikTok)

Alors que la musique se terminait et qu’Adam évoquait Katya pour les mots habituels de soulagement et un câlin, les téléspectateurs pensaient avoir repéré un petit quelque chose en plus.

Les juges ont applaudi le numéro, Anton Du Beke déclarant que c’était « l’une des séquences de levées les plus impressionnantes » qu’il ait jamais vues.

Les téléspectateurs ont été surpris par ce qu’ils pensaient avoir vu (Photo : BBC)

Il a ajouté: « Quand je vous regarde, je suis un peu nerveux parce que c’est un coup ou un coup manqué, ce soir a été un énorme succès. »

Adam est actuellement en couple avec l’artiste et YouTuber Eiri et le couple partage un jeune fils.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors qu’il s’entraînait à l’Université de Loughborough, où elle était étudiante à l’époque.

En avril 2020, Adam a annoncé que le couple attendait un petit garçon, né le 11 septembre 2020. Il s’appelle George-Anderson Adetola Peaty.

Strictly Come Dancing revient ce soir à 19h10 sur BBC One.

