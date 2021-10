Strictement: la réponse bodyshaming de Tilly Ramsay saluée par All On The Board

All On The Board a applaudi Tilly (Photo: Twitter/BBC)

Tilly Ramsay de Strictly Come Dancing a été félicitée par All On The Board pour s’être défendue après que Steve Allen de LBC lui ait fait honte dans son émission de radio.

Le compte, qui partage les messages inspirants qui sont écrits sur Londres Des panneaux d’information souterrains ont créé une version spéciale juste après que Steve l’ait qualifiée de « petite chose potelée » alors qu’il critiquait sa performance dans l’émission de compétition de la BBC.

« Chère Tilly Ramsay, j’espère que vous allez bien ? » le dernier conseil lu. « Nous pensions que nous vous écririons cette lettre.

« Bravo pour vous être défendu contre les comportements honteux et les commentaires dégoûtants de personnes qui devraient mieux savoir.

« Vous êtes spectaculaire sur Strictly, continuez à danser et à faire ce que vous faites. Aujourd’hui, nous changeons Piccadilly Circus en Piccatilly Circus pour vous rendre hommage. Aimez tous sur le conseil.’

Tilly, qui est la fille du chef de télévision Gordon Ramsay, a partagé sa réponse aux commentaires de Steve dans un communiqué.

Elle a déclaré aux fans qu’elle « ne tolérerait pas les gens qui pensent qu’il est normal de commenter publiquement et d’examiner le poids et l’apparence de quiconque ».

Dans le long article, la présentatrice de télévision et personnalité des médias sociaux de 19 ans a déclaré que même si elle essaie généralement de » ne pas lire et écouter les commentaires et la négativité « , » a récemment été appelée sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans -le vieil homme est un peu trop loin’

Dirigant sa déclaration à Steve, qui l’a qualifiée de » petite chose potelée « , elle a poursuivi: » Steve, s’il te plaît, n’hésite pas [to] exprimez vos opinions, mais je mets fin aux commentaires sur mon apparence.

Tilly a déclaré qu’il était « tellement dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative », ajoutant que « ce n’est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier commentaire fait sur mon apparence et je l’accepte et je ‘apprends à m’accepter’.

L’étudiante a souligné qu’il est important de se rappeler à quel point elle est jeune et que peu importe si quelqu’un est sous les projecteurs, il n’est pas nécessaire de faire des remarques désobligeantes sur son apparence.

Tilly est actuellement en compétition sur Strictly (Photo: PA)

« Mais s’il vous plaît rappelez-vous que les mots peuvent blesser et à la fin de la journée je n’ai que 19 ans et je suis tellement reconnaissant pour toutes les opportunités incroyables auxquelles j’ai pu participer et je comprends qu’être aux yeux du public vient évidemment avec ses propres répercussions et j’en suis consciente depuis mon plus jeune âge », a-t-elle déclaré.

«Cependant, je ne tolérerai pas les gens qui pensent qu’il est normal de commenter publiquement et d’examiner le poids et l’apparence de quiconque. J’adore Tilly xx.’

Jason Manford et le Dr Alex George sont parmi les stars qui sont venues à la défense de Tilly après qu’elle ait été réprimandée à la radio par Steve de LBC.

Le Dr Alex de Love Island, qui a été nommé ambassadeur de la santé mentale des jeunes pour le gouvernement plus tôt cette année, a écrit une lettre à LBC concernant le comportement de Steve et a appelé à une discussion pour s’assurer qu' »une telle situation ne se reproduira plus jamais ».

