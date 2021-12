Strictement: les téléspectateurs en larmes à la routine de John Whaite et Johannes Radebe

La routine de John Whaite et Johannes Radebe a fait pleurer les téléspectateurs (Photo: BBC)

John Whaite et Johannes Radebe ont laissé les téléspectateurs en larmes lors de l’épisode de samedi de Strictly Come Dancing après que l’ancienne star de Great British Bake Off a parlé ouvertement de son expérience d’intimidation pour son homosexualité.

Le présentateur de télévision a détaillé son enfance, grandi dans une petite ville de Wigan, où il s’est rendu compte qu’il était gay à un jeune âge.

Avant leur danse – une magnifique routine de ballet contemporain sur Adele’s Hometown Glory – John a eu les larmes aux yeux en se souvenant d’avoir confié à un professeur à l’âge de 14 ans qu’il était gay.

Son professeur a ensuite brisé sa confiance en disant à sa famille, même si, de l’aveu même de John, il « n’était pas prêt ».

Heureusement, sa famille a été d’un soutien formidable, ses sœurs en particulier ripostant contre les intimidateurs homophobes de John et ayant toujours son dos.

John a dédié sa routine et celle de Johannes aux « personnes qui ont peut-être un peu peur dans la vie », promettant « ça va mieux ».

Les téléspectateurs ont été époustouflés par la routine intime, qui avait encore plus de pouvoir alors que John et Johannes ont été vus pleurer devant les réactions des gens selon lesquels ils étaient le tout premier partenariat homosexuel masculin sur Strictly.

Les deux danseurs étaient émus lors de l’épisode de samedi, tout comme les téléspectateurs (Photo: BBC)

Une personne, écrivant à propos de sa danse, a déclaré : « Je n’ai pas encore arrêté de pleurer. »

« Oh mon Dieu, une nuit de larmes », a écrit un autre, tandis que l’un a admis que c’était « incroyablement émouvant ».

‘Oh mon Dieu. Je suis dans les inondations », a jailli un téléspectateur. « Le VT m’a fait démarrer et la danse m’a achevé. C’était émotif, c’était personnel, c’était fier.

C’est un tel privilège d’assister à cette danse de force, de tendresse, de vulnérabilité et d’intimité. EXTRAORDINAIRE. Quelle puissance. â??¤ï¸??â??¤ï¸??â??¤ï¸?? Jonhannes #Strictement – Daisy Buchanan (@NotRollergirl) 11 décembre 2021

Je pense que John et Johannes viennent de créer un moment qui restera dans l’histoire. Quel moment incroyable. Tellement émotif. Ils DOIVENT être en finale. #Strictement – Stephen Patterson (@mr_sjpatterson) 11 décembre 2021

Suite à leur routine, John a remercié la BBC de leur avoir permis d’être le premier couple entièrement masculin de l’émission et d’avoir aidé à la normaliser pour ceux qui regardent à la maison, en particulier pour ceux qui remettent en question leur identité.

La routine était extrêmement puissante (Photo: BBC)

Ils ont reçu un très impressionnant 39 des juges, ce qui signifie que John et Johannes restent fermement dans la course pour être couronnés gagnants de Strictly Come Dancing de cette année.

Ils affronteront Giovanni Pernice et Rose Ayling-Ellis, AJ Odudu et Kai Widdrington, ainsi que Rhys Stephenson et Nancy Xu avant la finale de la semaine prochaine.

Leur deuxième routine de la demi-finale était un Jive to Higher Power de Coldplay.

Strictly Come Dancing est diffusé sur BBC One et BBC iPlayer.

