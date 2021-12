Strictement: Motsi Mabuse riposte aux trolls après la victoire de Rose Ayling-Ellis

Motsi a été accusé par certains téléspectateurs d’avoir l’air mécontent après la révélation du résultat (Photo: BBC)

La juge de Strictly Come Dancing, Motsi Mabuse, a riposté aux trolls en ligne qui ont affirmé qu’elle n’était pas satisfaite du résultat de la finale de samedi.

Le spectacle spectaculaire a vu Rose Ayling-Ellis et John Whaite s’affronter, Rose et Giovanni Pernice soulevant le trophée Glitterball.

Certains téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour affirmer que Motsi n’avait pas l’air impressionné après la révélation du verdict.

Cependant, le juge a riposté et a remis les pendules à l’heure – et elle n’a pas eu le temps pour leur « haine ».

Elle a écrit sur Twitter : « Même après une finale aussi émouvante et fantastique, les gens trouveront toujours un moyen de détester ! Imaginez-vous assis dans le salon et interprétant cela ?

‘C’est dommage! Merci pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus, ils annulent ce commentaire par milliers.’

La danse finale de John Whaite et Johannes Radebe a fait pleurer Motsi alors qu’ils célébraient le dépassement des frontières en tant que premier couple entièrement masculin de Strictly Come Dancing.

Le juge de 40 ans a également fait l’éloge de Rose pendant le spectacle.

Elle a déclaré à Rose samedi: « C’est une personne qui nous a montré que nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons et c’était aussi votre espace. »

Pendant ce temps, Dan Walker a partagé une photo émouvante dans les coulisses de Rose célébrant avec sa mère après la finale de samedi.

Rose a été sacrée championne samedi (Photo: PA)

L’actrice a battu John White hier soir, alors qu’ils ont exécuté trois danses dans le but d’être les champions de cette année.

AJ et son partenaire professionnel Kai Widdrington étaient contraint de se retirer de la compétition vendredi en raison du présentateur de télévision souffrant d’une déchirure ligamentaire.

le la soirée de clôture a également été annulée pour une deuxième année sur les craintes du coronavirus, mais le casting de 2021 a quand même réussi à profiter de sa dernière apparition.

