Strictement: Rose Ayling-Ellis dédie un article affectueux à Giovanni Pernice

L’actrice a posté un adorable message sur Instagram (Photo: BBC)

La gagnante de Strictly Come Dancing 2021, Rose Ayling-Ellis, a rendu hommage au «plus merveilleux humain de tous les temps» Giovanni Pernice après avoir été couronné champion samedi.

L’actrice a trouvé le temps pendant ses célébrations de publier un message émouvant après avoir remporté le trophée Glitter Ball, et les adorables messages continuent d’affluer.

La finale spectaculaire a vu Rose et Giovanni affronter John Whaite et Johannes Radebe, et la star d’EastEnders ne pouvait pas être plus heureuse avec son partenaire.

S’adressant à Instagram, Rose a écrit : » Je dédie ce post à l’humain le plus merveilleux de tous les temps, Giovanni. La personne qui était là tous les jours avec moi pendant quatre mois, qui sait vraiment ce qu’a été ce voyage pour moi, la raison pour laquelle j’ai pris confiance en moi.’

Elle a ajouté: «Il est venu dans mon monde et a fait sortir le meilleur de moi. Je ne le remercierai jamais assez pour tout le travail et les efforts déployés pour que je devienne la danseuse que je suis aujourd’hui. Gagner la Glitterball est le meilleur cadeau que je puisse offrir à Giovanni parce qu’il le mérite vraiment.’

Giovanni lui a répondu dans les commentaires sur Instagram, en écrivant: « Et me revoilà (crie des emoji) !!! Je te l’ai dit tellement de fois !!’

‘Tu es un rêve et un meilleur ami pour la vie !! Vous êtes un héros et un modèle pour tout le monde. Et j’ai hâte de danser à nouveau avec toi au plus vite !!’

Cela vient après que le juge Strictly Motsi Mabuse ait riposté aux trolls en ligne qui ont affirmé qu’elle n’était pas satisfaite du résultat de la finale de samedi.

Dan Walker a également partagé une photo émouvante dans les coulisses de Rose célébrant avec sa mère après avoir remporté le trophée.

Il a posté une photo montrant Rose tenant le trophée et faisant un gros câlin à sa mère, Donna.

Dan a envoyé ses félicitations, sous-titrant l’image : » De toutes les photos d’hier soir… c’est peut-être ma préférée.

« La mère de Rose sait à quel point elle a travaillé dur, combien d’obstacles elle a dû surmonter, combien de fois on lui a dit « non » et combien tout cela signifie. »

Strictly Come Dancing est disponible pour regarder sur BBC iPlayer

