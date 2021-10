Strictly Come Dancing 2021: AJ Odudu et Kai Widdrington « rendez-vous »

AJ Odudu et Kai Widdrington sont devenus très proches pendant leur séjour sur Strictly Come Dancing (Photo: BBC)

On dit qu’il y a de l’amour sur la piste de danse Strictly Come Dancing alors qu’on pense qu’AJ Odudu et Kai Widdrington sortent ensemble.

Le couple a impressionné les juges et les téléspectateurs à la maison avec leurs routines et a presque semblé s’embrasser à la fin de la performance de la nuit dernière, après nous avoir tous éblouis avec un superbe tango argentin.

Des initiés ont maintenant affirmé que la présentatrice de télévision, 33 ans, et son partenaire de danse professionnel, 26 ans, n’avaient pas caché à quel point ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre dans les coulisses.

« Kai pense qu’AJ est sexy », a déclaré une source au Mail On Sunday. «Ils ont cette belle romance en cours, les choses ont définitivement changé au cours de la dernière semaine environ et ils sont inséparables, non seulement en tant que partenaires de danse, mais aussi loin de cela.

«C’est agréable de voir une romance stricte où il n’y a pas de malédiction, juste deux personnes qui sont tombées éperdument l’une pour l’autre.

«Les personnes impliquées dans l’émission ont suivi cela de près au fil des semaines et ont pensé que cela était toujours à l’ordre du jour. C’est adorable.’

Kai et AJ se sont presque embrassés lors de l’émission en direct d’hier soir (Photo: BBC)



Ils ont impressionné les fans et les juges avec leurs routines (Photo: BBC)

Il y a eu des rumeurs d’une romance entre les partenaires depuis le début de la série, une source ayant récemment laissé échapper le soleil des « étincelles » dans les coulisses.

Les spéculations n’ont augmenté que lorsque Kai a été entendu dans son microphone en train de dire: « Je t’aime » lors de leur précédente routine de fox-trot.

Lors d’un passage sur Strictly: It Takes Two, ils ont ri lorsqu’ils ont été interrogés par Janette Manrara sur le doux moment.

« Je pense que tout cela était dû à la semaine difficile que nous avons eue et au fait que nous sommes arrivés à la fin de la performance et que c’était parfait et que vous l’avez brisée », s’est enthousiasmé Kai.

« Vous avez fait toutes les levées avec brio, toutes les techniques ont été parfaites. »

Comme AJ a ajouté: « Nous étions tous les deux simplement soulagés, vous ne faisiez que m’agripper au cou! »

Metro.co.uk a contacté les représentants d’AJ et de Kai pour un commentaire.

