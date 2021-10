Strictly Come Dancing 2021: Liste complète des chansons et des danses ce soir

Qui fera le plus peur sur le dancefloor ? (Photo : Ray Burmiston/BBC)

Strictly Come Dancing 2021 est devenu effrayant ce soir pour la semaine d’Halloween, les couples relevant le défi d’incarner des créatures terrifiantes sur la piste de danse.

La compétition s’intensifie sur BBC One, alors que des stars comme Rose Ayling-Ellis, AJ Odudu et Adam Peaty espèrent qu’elles en feront assez pour impressionner le public et les juges pour passer à la septième semaine.

Le dernier épisode marque le retour très attendu de Judi Love, qui a été contrainte de manquer l’émission de la semaine dernière après avoir été testée positive pour Covid-19.

Les fans à strictement parler seront sans aucun doute désespérés de voir ce que les professionnels de la magie de la chorégraphie, dont Kai Widdrington et Giovanni Pernice, ont concocté pour leurs routines, et quelle technique de célébrités étonnera le plus la juge en chef Shirley Ballas.

Sans plus tarder, voici la liste complète des chansons et danses du spectacle de ce soir :

Quelles sont les chansons et les danses de la semaine d’Halloween sur Strictly ?

Tonight’s Strictly devrait être un véritable spectacle, alors que les couples adoptent des routines sur des chansons d’artistes allant d’Ed Sheeran à Olivia Newton-John.

Qui impressionnera le plus les juges ? (Photo : Guy Levy/BBC/PA)John Whaite et Johannes Radebe – Quickstep to Bad Moon Rising par Creedence Clearwater Revival Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice – Tango to Shivers par Ed Sheeran Adam Peaty et Katya Jones – Viennese Waltz to Moonlight Sonata de Ludwig Van Beethoven Rhys Stephenson et Nancy Xu – De Paso Doble à The Eve Of The War de Jeff Wayne Tilly Ramsay et Nikita Kuzmin – De Cha Cha à Spooky Movies de Gary Paxton Judi Love et Graziano Di Prima – De Cha Cha à Physical de Olivia Newton- John AJ Odudu et Kai Widdrington – La valse viennoise à la femme dangereuse par Ariana Grande Sara Davies et Aljaz Skorjanec – Le choix du couple à la reine de la nuit par Whitney Houston Tom Fletcher et Amy Dowden – Le tango à l’autoroute vers l’enfer par AC/DC Dan Walker et Nadiya Bychkova – Jive to Rock Lobster par The B-52’s

Plus: Strictly Come Dancing



Plus tôt dans la compétition, Robert Webb a été contraint de se retirer en raison de problèmes de santé.

Alors qu’Ugo Monye a pris une semaine de congé en raison d’une blessure, il est revenu avec son partenaire Oti Mabuse, avant d’être éliminé en semaine cinq.

Les résultats de Strictly seront diffusés demain à 19h15 sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



A SUIVRE : Strictly Come Dancing : Toutes les romances de l’émission qui ont duré



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Shania Twain félicite Aljaz Skorjanec et Sara Davies pour la « belle » routine dans un message vidéo surprise

