Strictly Come Dancing 2021 : où est Ugo Monye – a-t-il quitté la série ?

Ugo a été contraint de manquer l’émission de samedi (Photo: PA)

Il y a une absence notable sur Strictly Come Dancing 2021 ce soir, avec Ugo Monye absent de la compétition.

L’ancien international anglais de rugby a été contraint de se retirer de l’émission en direct de ce week-end en raison d’une blessure persistante.

Cela vient après qu’Ugo ait pris un bon départ dans le programme, après avoir livré une performance touchante qui a été faite en hommage à son défunt père – décédé quelques semaines auparavant et dont les funérailles ont eu lieu le matin même.

« Mon père est décédé il y a quelques semaines d’un cancer de la prostate et nous avons eu ses funérailles ce matin », a-t-il déclaré dans l’émission.

Ugo, qui est partenaire du champion de l’année dernière Oti Mabuse, a annoncé la nouvelle qu’ils seraient tous les deux absents de l’épisode de ce soir.

Heureusement, le joueur de 38 ans n’a pas encore quitté définitivement la compétition et espère être de retour dans la course la semaine prochaine.

Où est Ugo Monye, ​​et pourquoi manque-t-il Strictly ce soir ?

Le rugbyman espère revenir la semaine prochaine (Photo: PA)

Il a partagé une mise à jour avec les fans, écrivant sur les réseaux sociaux: « Malheureusement, je ne pourrai pas danser ce week-end dans l’émission.

«J’ai des antécédents de problèmes de dos qui ont toujours été gérés sous la direction de professionnels de la santé. Malheureusement, cela m’a causé des problèmes indésirables cette semaine !’

Il a poursuivi: “ Des professionnels de la santé m’ont conseillé et avec le soutien énorme de Strictly de me faire soigner et de me reposer pour m’assurer que je puisse retrouver ma pleine capacité et me battre pour la semaine prochaine.

« Gutted Oti et moi ne danserons pas ce week-end, mais je souhaite bonne chance à tous les autres candidats et les encouragerons depuis chez eux ! »

À quelle heure est Strictly ce soir, et cela se déroulera-t-il comme prévu ?

Strictly Come Dancing continue ce soir à 19h10 sur BBC One.

Metro.co.uk comprend que l’émission de ce soir se déroulera comme prévu, y compris l’élimination, malgré le fait que Robert Webb ne participera pas non plus après avoir été contraint de se retirer en raison de problèmes de santé.

