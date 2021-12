Strictly The Real Full Monty : Christine McGuinness révèle l’autisme

Christine est sortie de sa zone de confort (Photo: Rex Features)

Christine McGuinness a surmonté une énorme peur sur Strictly The Real Full Monty.

Le mannequin et présentateur, qui est marié à l’animateur de Take Me Out, Paddy McGuinness, participe à l’édition de cette année du strip d’ITV, aux côtés de Laila Morse et Brenda Edwards, pour sensibiliser au cancer.

Au cours de la première tâche, l’animatrice Ashley Banjo a fait danser chaque célébrité devant le groupe une par une.

Cependant, cela s’est avéré être une tâche particulièrement difficile pour Christine, qui a admis que danser devant les autres était une peur pour elle.

Alors qu’Ashley tentait à plusieurs reprises de la persuader de monter sur scène, la mère de trois enfants a déclaré qu’elle ne se sentirait à l’aise de danser ensemble que dans un seul groupe.

Finalement, elle a été persuadée de prendre le devant de la scène et pendant que la musique jouait, Christine a montré quelques mouvements de danse alors que ses collègues célébrités l’encourageaient.

Christine participe au strip de cette année (Photo: ITV)



Christine a finalement été persuadée de montrer ses mouvements de danse (Photo: ITV / Strictly the Real Full Monty)

S’adressant à Ashley après le défi, Christine a expliqué: « Je préfère me fondre dans le sein, je suis tellement habituée à être à la maison avec mes enfants.

« Je suis absolument pétrifié. »

Dans un VT, Christine a ensuite expliqué comment elle avait été amenée à participer au strip après que quatre de ses tantes eurent été diagnostiquées avec un cancer du sein et une est décédée.

Le joueur de 33 ans a ensuite été confronté à un autre défi difficile en groupe, en apprenant la chorégraphie de James Jordan. Cependant, elle a fondu en larmes après avoir été incapable de faire face à tout le monde qui la regardait.

Lors d’un tête-à-tête avec James, Christine a révélé pour la première fois son diagnostic d’autisme.

«Je trouve ça tellement intense parce qu’ils me fixent. Je me sens vraiment idiote d’être bouleversée par le contact visuel », lui a-t-elle dit.

«Je suis en fait autiste et le contact visuel est l’une des choses avec lesquelles j’ai vraiment du mal. Je trouve cela vraiment difficile et c’est pourquoi.

James l’a ensuite rassurée: « Je ne pensais pas du tout que tu étais difficile, j’étais plus préoccupé par la raison pour laquelle tu étais contrariée. »

Après s’être ouverte, Christine a admis: «Je me sens soulagée. Je préfère dire que je suis autiste que d’être difficile.

Les téléspectateurs ont applaudi la star pour avoir surmonté sa peur de danser en public, d’autant plus que son diagnostic d’autisme n’était pas largement connu au moment du tournage.

L’un d’eux a tweeté en guise de soutien : « Christine, tu es incroyable ! Non seulement la sensibilisation au cancer, mais aussi à l’autisme chez les femmes avec lesquelles tant de personnes ont besoin de soutien.

« C’est tellement triste de penser que quand ils tournaient le vrai monty christine mcguinness était si mal à l’aise, mais à ce moment-là, nous ne savions pas qu’elle était autiste, donc ça a dû être deux fois plus dur qu’elle est incroyable », a déclaré l’un d’eux.

Un autre téléspectateur a réagi : « Christine est tellement belle et courageuse. Je ne pourrais pas me lever devant quelqu’un, sans parler des célébrités.

Un autre a déclaré: « Bravo Christine, je ressens la même chose, je préfère danser tout seul qu’avec des gens. »

Strictly The Real Full Monty est diffusé sur ITV ce soir et sera disponible sur ITV Hub.

